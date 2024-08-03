Брат погибшего при взрыве дома в Тагиле 7-летнего Дениса винит себя в его смерти

Здесь, у дома №81, люди устроили стихийный мемориал. Мальчика, которому на вид от 14 до 16 лет, утешали собравшиеся люди. Одна из женщин сказала ему, что такое стечение обстоятельств никто не мог предвидеть. С ней он поделился подробностями произошедшего. После обрушения Денис провалился в подвал. При себе у ребенка был телефон, и отец в первые часы смог до него дозвониться. Однако добраться до мальчика спасатели смогли только на вторые сутки. К тому моменту он уже умер.