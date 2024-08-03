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Брат погибшего под руинами дома в Тагиле дошкольника винит себя в его смерти

Брат погибшего при взрыве дома в Тагиле 7-летнего Дениса винит себя в его смерти

3 августа 2024, 11:51
Фото: tagilcity.ru

Брат погибшего под руинами дома в Тагиле дошкольника винит себя в его смерти

1 августа подросток присматривал за младшим братом и отпустил его в соседний дом №81, где жила знакомая семья. Теперь мальчик обвиняет себя в его гибели.

Подросток рассказал о своих переживаниях знакомым, которые пришли к месту трагедии, передает Ura.ru.

Здесь, у дома №81, люди устроили стихийный мемориал. Мальчика, которому на вид от 14 до 16 лет, утешали собравшиеся люди. Одна из женщин сказала ему, что такое стечение обстоятельств никто не мог предвидеть. С ней он поделился подробностями произошедшего. После обрушения Денис провалился в подвал. При себе у ребенка был телефон, и отец в первые часы смог до него дозвониться. Однако добраться до мальчика спасатели смогли только на вторые сутки. К тому моменту он уже умер.

В момент поисковой операции, когда тело Дениса еще не нашли, мать детей также обвинила старшего сына в произошедшем. По словам очевидцев, она кричала ему: «Зачем ты его отпустил?».

14-летняя девочка, к которой предположительно Денис пошел попить воды, также погибла.

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