Брат погибшего при взрыве дома в Тагиле 7-летнего Дениса винит себя в его смерти

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Подросток рассказал о своих переживаниях знакомым, которые пришли к месту трагедии, передает Ura.ru.
Здесь, у дома №81, люди устроили стихийный мемориал. Мальчика, которому на вид от 14 до 16 лет, утешали собравшиеся люди. Одна из женщин сказала ему, что такое стечение обстоятельств никто не мог предвидеть. С ней он поделился подробностями произошедшего. После обрушения Денис провалился в подвал. При себе у ребенка был телефон, и отец в первые часы смог до него дозвониться. Однако добраться до мальчика спасатели смогли только на вторые сутки. К тому моменту он уже умер.
В момент поисковой операции, когда тело Дениса еще не нашли, мать детей также обвинила старшего сына в произошедшем. По словам очевидцев, она кричала ему: «Зачем ты его отпустил?».
14-летняя девочка, к которой предположительно Денис пошел попить воды, также погибла.