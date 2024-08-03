Космический корабль «Буран» заметили на улицах Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
41-метровый корабль провезли по улицам Тагила в ночь на субботу, 3 августа. «Буран» направляется в Верхнюю Пышму, где, по неподтвержденной пока информации, займет почетное место в местном музее военной техники. Кадрами поделились читатели Ura.ru.
Для того, чтобы провести корабль по тагильским улицам, пришлось поднимать светофоры, уверяют очевидцы. А накануне, 2 августа, корабль видели в 10 км от Нижнего Тагила на Серовском тракте.