Космический корабль «Буран» заметили на улицах Нижнего Тагила

41-метровый корабль провезли по улицам Тагила в ночь на субботу, 3 августа. «Буран» направляется в Верхнюю Пышму, где, по неподтвержденной пока информации, займет почетное место в местном музее военной техники. Кадрами поделились читатели Ura.ru.