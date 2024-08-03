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По улицам Нижнего Тагила проехал гигантский космический корабль

Космический корабль «Буран» заметили на улицах Нижнего Тагила

3 августа 2024, 07:17
Фото: Юлия Федорова/ VK

По улицам Нижнего Тагила проехал гигантский космический корабль

Космический корабль «Буран», который везут в Верхнюю Пышму, в ночь на 3 августа заметили на тагильских улицах.

41-метровый корабль провезли по улицам Тагила в ночь на субботу, 3 августа. «Буран» направляется в Верхнюю Пышму, где, по неподтвержденной пока информации, займет почетное место в местном музее военной техники. Кадрами поделились читатели Ura.ru.

Для того, чтобы провести корабль по тагильским улицам, пришлось поднимать светофоры, уверяют очевидцы. А накануне, 2 августа, корабль видели в 10 км от Нижнего Тагила на Серовском тракте.

Серовский тракт перекроют 3 и 4 августа из-за перевозки космического корабля
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Верхняя Пышма#Техника#Екатеринбург#Космический корабль
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