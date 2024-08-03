Мошенники объявили «сбор» в соцсетях для пострадавших от взрыва в Тагиле семей

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Ситуацией с обрушением дома в Нижнем Тагиле воспользовались мошенники, которые объявили в соцсетях «сбор средств» на нужды пострадавших. Деньги они просят перечислять на некий расчетный счет. Об обмане свердловчан предупредили в департаменте информполитики.
Официальных расчетных счетов для помощи жертвам трагедии не существует, предупредили в ведомстве. В Нижнем Тагиле работают четыре пункта, куда можно принести вещи и другие предметы первой необходимости:
Ранее стало известно, что пострадавшим тагильчанам выплатят по 500 тысяч рублей.