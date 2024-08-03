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Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Аферисты собирают деньги на «помощь» пострадавшим при взрыве в Тагиле

Мошенники объявили «сбор» в соцсетях для пострадавших от взрыва в Тагиле семей

3 августа 2024, 12:31
Фото: Изображение Midjourney

Аферисты собирают деньги на «помощь» пострадавшим при взрыве в Тагиле

Мошенники распространили в соцсетях пост, в котором просят перевести средства на расчетный счет для пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле.

Ситуацией с обрушением дома в Нижнем Тагиле воспользовались мошенники, которые объявили в соцсетях «сбор средств» на нужды пострадавших. Деньги они просят перечислять на некий расчетный счет. Об обмане свердловчан предупредили в департаменте информполитики.

Официальных расчетных счетов для помощи жертвам трагедии не существует, предупредили в ведомстве. В Нижнем Тагиле работают четыре пункта, куда можно принести вещи и другие предметы первой необходимости:

  • на улице Юности, 49 (в здании гостиницы «Спортивная-1», где находится ПВР от Уралвагонзавода);
  • на улице Окунева, 22 (в здании администрации Дзержинского района);
  • на улице Максарёва, 11 (КЦСОН «Золотая осень»);
  • на улице Пархоменко, 37 (в здании дворца Городского Дворца молодёжи).

Ранее стало известно, что пострадавшим тагильчанам выплатят по 500 тысяч рублей.

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