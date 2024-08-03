Мошенники объявили «сбор» в соцсетях для пострадавших от взрыва в Тагиле семей

Ситуацией с обрушением дома в Нижнем Тагиле воспользовались мошенники, которые объявили в соцсетях «сбор средств» на нужды пострадавших. Деньги они просят перечислять на некий расчетный счет. Об обмане свердловчан предупредили в департаменте информполитики.