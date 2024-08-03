«Мы такую работу выбрали сами». Спасатели Тагила рассказали о работе на руинах дома

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Первыми на место прибыли сотрудники муниципальной службы спасения, которые дежурят круглосуточно. Их задача — быть на связи, когда в городе случается ЧП любого масштаба.
В первые 15 минут прибыло дежурное подразделение, потом был объявлен общий сбор и к месту базирования прибыло все подразделение и выдвинулись на место проведения работ, — рассказывает сотрудник ЦЗНТ Игорь (имя изменено, — прим. ред.).
Такого объема разрушений не было в Нижнем Тагиле ни разу, уверен спасатель. Вся сложность заключалась в том, что сам по себе завал был настолько плотный и сжатый, что работать спасателям приходилось вручную. Работа техники тоже помогала. Плиты перекрытия, балки, деревянные полы, настилы — все это упало и превратилось в плотный сэндвич.
Спасатель в беседе с редакцией TagilCity.ru рассказал, что техника на месте взрыва была организована в максимально короткий срок.
«УБТ-Сервис», «Тагилдорстрой», строительные организации начали посылать технику. Видимо взаимодействие с администрацией города настолько правильное, что в первый час после произошедшего уже появились самосвалы, подъемные краны, дорожно-строительная техника, тракторы, бульдозеры. И она подходила, подходила, подходила. На месте были и руководители этих организаций, УВЗ подключился. За все это, конечно, им огромное спасибо. Это сыграло большую роль в спасении людей. Нужно было девать куда-то эти конструкции, которые мы извлекали, под которые лезли через шлак, мелочь, — рассказывает Игорь.
Спасатель рассказывает, как была обеспечена охрана периметра на месте ЧП и как это помогало в работе.
На наших глазах происходили моменты, когда родственники пытались пробиться к месту завала. Это было крайне небезопасно, на момент работы там все очень подвижное. Полиция отработала крайне корректно. Организация движения на месте тагильское ГАИ все было четко — оцепление места, не мешать проезду техники, — говорит Игорь.
Круглосуточная охрана, дежурные посты были выставлены по понятным причинам, чтобы исключить мародерство, чтобы спасателям не мешали, не лезли под технику. Все работали бок о бок.
В процессе работ спасатели сменяли друг друга. Наш собеседник рассказал об организации с точки зрения гражданской помощи.
Честно, с таким форматом помощи мы сталкиваемся впервые. Настолько ребята организовались — молодежные организации, поисково-спасательные отряды. Все, что требовалось на место — вода питьевая, в первую очередь, — всем были обеспечены. Потом было организовано питание на месте, с двух сторон дома, — вспоминает Игорь.
У тех, кто разбирал забор, появлялись короткие промежутки отдыха: группы менялись, одни отдыхали, другие работали. По словам Игоря, от места даже ходить не надо было, все волонтеры помогали, предлагали еду, питье, были в спецжилетах для обозначения.
Все было в достатке, мысли о том, где попить, не было. Все это очень дорогого стоит. Огромное спасибо волонтерам и тем, кто принимал какое бы то ни было участие. Всему городу. Насколько могли, мы приложили все усилия, — говорит Игорь.
От самих спасателей огромное спасибо администрации города, потому что это наш непосредственный учредитель, за то, что они слышат наше руководство в лице Сергея Коперкина, о том, что для работы требуется определенного вида дорогостоящее оборудование — пневмодомкраты, лебедки-подъемники, бензорезы, хорошая спецодежда, каски, маски, респираторы. Все просьбы слышатся, по мере возможности выполняются, — рассказывает спасатель.
Игорь уверен, что благодаря тому, что это оборудование у есть в распоряжении ЦЗНТ, отряды могут смело работать на ЧП такого масштаба.
Никто не будет рассказывать о том, как это эмоционально тяжело. Мы такую работу выбрали сами. Результаты мы знаем. Это трагедия для всего города. У меня лично знакомая семья живет в этом доме, слава богу, они не пострадали, — говорит Игорь.
Наш собеседник Алексей в беседе с корреспондентом отметил, что помощь от всего города чувствовалась в каждом моменте.
Эмоций никаких не должно быть во время спасательных работ. А если говорить в целом об операции по спасению людей, то меня поразила собранность наших спасателей и пожарных, взаимодействие абсолютно со всеми службами и ведомствами — полиция, ОМОН, Росгвардия. Больше меня удивило, что люди начали меняться. Становится меньше зевак, люди стараются помочь. Все было на таком уровне, что хочется огромное спасибо всем волонтерам и тем, кто принимал участие в оказании помощи в любом виде. Может быть, это не столько было видно, но мы это чувствовали. Чувствовали, как нам дышат в спину, и что надо работать и все готовы сделать для того, чтобы наши спасатели могли достать каждого жителя, каждого ребенка живым. Но не без жертв, — комментирует Алексей.