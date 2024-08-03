«Мы такую работу выбрали сами». Спасатели Тагила рассказали о работе на руинах дома

Такого объема разрушений не было в Нижнем Тагиле ни разу, уверен спасатель. Вся сложность заключалась в том, что сам по себе завал был настолько плотный и сжатый, что работать спасателям приходилось вручную. Работа техники тоже помогала. Плиты перекрытия, балки, деревянные полы, настилы — все это упало и превратилось в плотный сэндвич.