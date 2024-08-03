tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

«Мы такую работу выбрали сами». Спасатели Тагила рассказали о работе на руинах дома

«Мы такую работу выбрали сами». Спасатели Тагила рассказали о работе на руинах дома

3 августа 2024, 10:16
Более двух суток представители всех служб единой командой работают на месте обрушения в жилом доме №81 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле. Спасатели откровенно рассказали редакции TagilCity.ru о первых часах работы на завале и о том, как сработали службы и жители города.

«Все превратилось в сендвич». Организация работы техники на месте

Первыми на место прибыли сотрудники муниципальной службы спасения, которые дежурят круглосуточно. Их задача — быть на связи, когда в городе случается ЧП любого масштаба.

В первые 15 минут прибыло дежурное подразделение, потом был объявлен общий сбор и к месту базирования прибыло все подразделение и выдвинулись на место проведения работ, — рассказывает сотрудник ЦЗНТ Игорь (имя изменено, — прим. ред.).

Такого объема разрушений не было в Нижнем Тагиле ни разу, уверен спасатель. Вся сложность заключалась в том, что сам по себе завал был настолько плотный и сжатый, что работать спасателям приходилось вручную. Работа техники тоже помогала. Плиты перекрытия, балки, деревянные полы, настилы — все это упало и превратилось в плотный сэндвич.

Спасатель в беседе с редакцией TagilCity.ru рассказал, что техника на месте взрыва была организована в максимально короткий срок.

«УБТ-Сервис», «Тагилдорстрой», строительные организации начали посылать технику. Видимо взаимодействие с администрацией города настолько правильное, что в первый час после произошедшего уже появились самосвалы, подъемные краны, дорожно-строительная техника, тракторы, бульдозеры. И она подходила, подходила, подходила. На месте были и руководители этих организаций, УВЗ подключился. За все это, конечно, им огромное спасибо. Это сыграло большую роль в спасении людей. Нужно было девать куда-то эти конструкции, которые мы извлекали, под которые лезли через шлак, мелочь, — рассказывает Игорь.
Фото: tagilcity.ru

«Родственники пытались пробиться к завалу». Оцепление места, работа с пострадавшими

Спасатель рассказывает, как была обеспечена охрана периметра на месте ЧП и как это помогало в работе.

На наших глазах происходили моменты, когда родственники пытались пробиться к месту завала. Это было крайне небезопасно, на момент работы там все очень подвижное. Полиция отработала крайне корректно. Организация движения на месте тагильское ГАИ все было четко — оцепление места, не мешать проезду техники, — говорит Игорь.

Круглосуточная охрана, дежурные посты были выставлены по понятным причинам, чтобы исключить мародерство, чтобы спасателям не мешали, не лезли под технику. Все работали бок о бок.

Фото: tagilcity.ru

«Все было в достатке». Вода и еда для спасателей в шаговой доступности

В процессе работ спасатели сменяли друг друга. Наш собеседник рассказал об организации с точки зрения гражданской помощи.

Честно, с таким форматом помощи мы сталкиваемся впервые. Настолько ребята организовались — молодежные организации, поисково-спасательные отряды. Все, что требовалось на место — вода питьевая, в первую очередь, — всем были обеспечены. Потом было организовано питание на месте, с двух сторон дома, — вспоминает Игорь.

У тех, кто разбирал забор, появлялись короткие промежутки отдыха: группы менялись, одни отдыхали, другие работали. По словам Игоря, от места даже ходить не надо было, все волонтеры помогали, предлагали еду, питье, были в спецжилетах для обозначения.

Все было в достатке, мысли о том, где попить, не было. Все это очень дорогого стоит. Огромное спасибо волонтерам и тем, кто принимал какое бы то ни было участие. Всему городу. Насколько могли, мы приложили все усилия, — говорит Игорь.
Фото: tagilcity.ru

«Нам не отказывают в обеспечении дорогим оборудованием». Помощь была оказано заблаговременно

От самих спасателей огромное спасибо администрации города, потому что это наш непосредственный учредитель, за то, что они слышат наше руководство в лице Сергея Коперкина, о том, что для работы требуется определенного вида дорогостоящее оборудование — пневмодомкраты, лебедки-подъемники, бензорезы, хорошая спецодежда, каски, маски, респираторы. Все просьбы слышатся, по мере возможности выполняются, — рассказывает спасатель.

Игорь уверен, что благодаря тому, что это оборудование у есть в распоряжении ЦЗНТ, отряды могут смело работать на ЧП такого масштаба.

Фото: tagilcity.ru

«Эмоций не должно быть во время работы». Спасатели о поддержке всего Нижнего Тагила

Никто не будет рассказывать о том, как это эмоционально тяжело. Мы такую работу выбрали сами. Результаты мы знаем. Это трагедия для всего города. У меня лично знакомая семья живет в этом доме, слава богу, они не пострадали, — говорит Игорь.

Наш собеседник Алексей в беседе с корреспондентом отметил, что помощь от всего города чувствовалась в каждом моменте.

Эмоций никаких не должно быть во время спасательных работ. А если говорить в целом об операции по спасению людей, то меня поразила собранность наших спасателей и пожарных, взаимодействие абсолютно со всеми службами и ведомствами — полиция, ОМОН, Росгвардия. Больше меня удивило, что люди начали меняться. Становится меньше зевак, люди стараются помочь. Все было на таком уровне, что хочется огромное спасибо всем волонтерам и тем, кто принимал участие в оказании помощи в любом виде. Может быть, это не столько было видно, но мы это чувствовали. Чувствовали, как нам дышат в спину, и что надо работать и все готовы сделать для того, чтобы наши спасатели могли достать каждого жителя, каждого ребенка живым. Но не без жертв, — комментирует Алексей.
Фото: tagilcity.ru
Читайте также:
Трагедия в Нижнем Тагиле: Россия скорбитОбрушение дома в Нижнем Тагиле унесло жизнь еще одной девочкиРазбор завалов в Нижнем Тагиле начнут сразу после поисков всех пострадавших
#Юлия Мамонтова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Полиция#Взрыв газа#Взрыв#Дом#Обрушение#ЧП#Центр защиты населения#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Инцидент#Поисково-спасательный отряд#Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
Подпишитесь
Погибшего 78-летнего мужчину достали из-под развалин дома в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:48
Ливни и грозы снова придут в Свердловскую область
31 июля, 04:31
Серовский тракт перекроют 3 и 4 августа из-за перевозки космического корабля
Вчера, 14:38
В Свердловской области из-за обрушения дома отменили ряд развлекательных мероприятий
Вчера, 13:48
Глава Нижнего Тагила поддержал семьи погибших при взрыве и поблагодарил волонтеров
Вчера, 13:37
Тело 7-летнего мальчика нашли под завалами в разрушенном доме в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:22