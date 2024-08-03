Под Верхней Пышмой фура протаранила 4 машины и отправила в больницу 6 человек

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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В результате в больнице оказалось шесть человек. В их числе — двое детей. ДТП было зарегистрировано в ночь на субботу, 3 августа, сообщает ГИБДД Свердловской области.
Авария случилась на 44 км ЕКАД, где шли дорожные работы. Mercedes, за рулем которого находился 41-летний водитель, не справился с управлением и протаранил машины, которые остановились у светофора на красный свет.
Всего повреждения получили четыре авто — Lada, Mitsubishi, Toyota и Faw. Больше других пострадали люди, которые находились в Toyota: травмы получили водитель и три пассажира. Еще двое пострадавших в ДТП находились в Mitsubishi.
Водитель фуры объяснил, что ехал из Казани в Екатеринбург. Авария произошла в тот момент, когда он на секунду отвел глаза от дороги. Медосвидетельствование показало, что спиртные напитки он не употреблял.
По факту массового ДТП проверку начала свердловская прокуратура.
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