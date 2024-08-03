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Шестеро пострадали в ДТП с фурой и четырьмя легковыми авто под Верхней Пышмой

Под Верхней Пышмой фура протаранила 4 машины и отправила в больницу 6 человек

3 августа 2024, 07:49
Фото: 1MI

Шестеро пострадали в ДТП с фурой и четырьмя легковыми авто под Верхней Пышмой

Массовое ДТП произошло на трассе под Верхней Пышмой. Его устроил водитель большегруза, который ненадолго отвлекся от дороги.

В результате в больнице оказалось шесть человек. В их числе — двое детей. ДТП было зарегистрировано в ночь на субботу, 3 августа, сообщает ГИБДД Свердловской области.

Авария случилась на 44 км ЕКАД, где шли дорожные работы. Mercedes, за рулем которого находился 41-летний водитель, не справился с управлением и протаранил машины, которые остановились у светофора на красный свет.

Всего повреждения получили четыре авто — Lada, Mitsubishi, Toyota и Faw. Больше других пострадали люди, которые находились в Toyota: травмы получили водитель и три пассажира. Еще двое пострадавших в ДТП находились в Mitsubishi.

Водитель фуры объяснил, что ехал из Казани в Екатеринбург. Авария произошла в тот момент, когда он на секунду отвел глаза от дороги. Медосвидетельствование показало, что спиртные напитки он не употреблял.

По факту массового ДТП проверку начала свердловская прокуратура.

Ранее жительницу Алапаевска осудили на 8 лет за пьяное ДТП.

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#Дарья Бобровицкая#ДТП#Легковые авто#Верхняя Пышма#Грузовик#Пострадавшие#Массовое дтп#Травмы#18+#Екатеринбург#Водитель грузовика
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