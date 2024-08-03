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Updated Сегодня, 12:33

В Сысерти 16-летний подросток без прав пострадал в ДТП

Подросток без прав и водитель-нарушитель устроили ДТП с питбайком в Сысерти

3 августа 2024, 12:31
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Сысерти 16-летний подросток без прав пострадал в ДТП

В Сысерти два человека нарушили правила дорожного движения и спровоцировали ДТП. Водитель на автомобиле Lada Niva не уступила дорогу питбайку, которым управлял подросток без прав.

Дорожный инцидент произошел в субботу, 3 августа в селе Щелкун, информирует пресс-служба областного ГАИ.

Владелица Lada Niva поворачивала налево и не уступила дорогу 16-летнему юноше на питбайке. Молодой человек ехал во встречном направлении. В результате столкновения несовершеннолетний получил травмы, его госпитализировали в Сысерсткую ЦРБ.

Водитель автомобиля, жительница Екатеринбурга 42 лет, машину водит шесть лет. За это время к административной ответственности не привлекалась. Спиртные напитки в этот день не употребляла.

Подросток приехал в село к родственникам на летние каникулы. В момент аварии он был в мотошлеме. Питбайк ему подарила мать. По ее словам, она не знала, что для управления им необходимы права.

Ранее в Полевском районе семилетний ребенок попал под мотоцикл на территории СНТ.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Больница#ДТП#Травмы#Питбайк#18+#Екатеринбург#Сысертский район#Подросток
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