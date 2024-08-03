Подросток без прав и водитель-нарушитель устроили ДТП с питбайком в Сысерти

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Дорожный инцидент произошел в субботу, 3 августа в селе Щелкун, информирует пресс-служба областного ГАИ.
Владелица Lada Niva поворачивала налево и не уступила дорогу 16-летнему юноше на питбайке. Молодой человек ехал во встречном направлении. В результате столкновения несовершеннолетний получил травмы, его госпитализировали в Сысерсткую ЦРБ.
Водитель автомобиля, жительница Екатеринбурга 42 лет, машину водит шесть лет. За это время к административной ответственности не привлекалась. Спиртные напитки в этот день не употребляла.
Подросток приехал в село к родственникам на летние каникулы. В момент аварии он был в мотошлеме. Питбайк ему подарила мать. По ее словам, она не знала, что для управления им необходимы права.
Ранее в Полевском районе семилетний ребенок попал под мотоцикл на территории СНТ.