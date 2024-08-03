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Полпред Якушев: нужно откликаться на все проблемы пострадавших в Тагиле

Полпред Якушев призвал власти внимательно отнестись к пострадавшим в Тагиле

3 августа 2024, 05:53
Фото: tagilcity.ru

Полпред Якушев: нужно откликаться на все проблемы пострадавших в Тагиле

Оказать всю необходимую помощь людям, которые потеряли крышу над головой после взрыва в Нижнем Тагиле, призвал полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Формальный подход не допустим, подчеркнул полномочный представитель президента. Он также добавил, что особое внимание следует уделить детям.

Нужно помочь пострадавшим с восстановлением документов, получением необходимых справок. Отдельно следует проработать вопросы, связанные с детьми: в оставшиеся недели августа организовать для них отдых санаториях, летних лагерях, а также помочь со сборами в школу. При этом важно не допускать формализма: откликаться на все проблемы, с которыми обращаются пострадавшие, и разбираться с вопросами в ручном режиме, — подчеркнул Владимир Якушев.

Утром в субботу, 3 августа, Владимир Якушев вместе с губернатором Евгением Куйвашевым побывали на месте трагедии. Глава региона рассказал полпреду о ходе спасательной операции, работе оперативных служб и местных властей.

Напомним, что поисково-спасательная операция на месте ЧП завершена. К дому пригнали тяжелую технику, с помощью которой уберут остатки конструкций. Трагедия, которая произошла в первый день августа, унесла жизни 10 жителей Нижнего Тагила, в их числе пятеро погибших детей.

День траура объявили в Нижнем Тагиле 3 августа
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