Полпред Якушев призвал власти внимательно отнестись к пострадавшим в Тагиле

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Формальный подход не допустим, подчеркнул полномочный представитель президента. Он также добавил, что особое внимание следует уделить детям.
Нужно помочь пострадавшим с восстановлением документов, получением необходимых справок. Отдельно следует проработать вопросы, связанные с детьми: в оставшиеся недели августа организовать для них отдых санаториях, летних лагерях, а также помочь со сборами в школу. При этом важно не допускать формализма: откликаться на все проблемы, с которыми обращаются пострадавшие, и разбираться с вопросами в ручном режиме, — подчеркнул Владимир Якушев.
Утром в субботу, 3 августа, Владимир Якушев вместе с губернатором Евгением Куйвашевым побывали на месте трагедии. Глава региона рассказал полпреду о ходе спасательной операции, работе оперативных служб и местных властей.
Напомним, что поисково-спасательная операция на месте ЧП завершена. К дому пригнали тяжелую технику, с помощью которой уберут остатки конструкций. Трагедия, которая произошла в первый день августа, унесла жизни 10 жителей Нижнего Тагила, в их числе пятеро погибших детей.