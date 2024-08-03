Полпред Якушев призвал власти внимательно отнестись к пострадавшим в Тагиле

Напомним, что поисково-спасательная операция на месте ЧП завершена. К дому пригнали тяжелую технику, с помощью которой уберут остатки конструкций. Трагедия, которая произошла в первый день августа, унесла жизни 10 жителей Нижнего Тагила, в их числе пятеро погибших детей.