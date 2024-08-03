Потерявшие из-за взрыва дома квартиры жители Тагила получат по 500 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
По полмиллиона рублей получат потерявшие крышу над головой тагильчане. О решении увеличить сумму единовременного пособия со 150 до 500 тысяч рублей объявил губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информполитики.
Кроме того, Нижнему Тагилу уже выделены деньги на покупку новых квартир для жителей первых трех подъездов рухнувшего дома.
Напомним, что 10 человек погибли и 26 пострадали в результате взрыва газа в тагильской пятиэтажке на улице Сибирской. Два подъезда обрушились полностью. После окончания поисково-спасательной операции, которая длилась два дня, тяжелая техника начала снос конструкций дома.
Сегодня, 3 августа, в Нижнем Тагиле объявлен День траура. Приспущены государственные флаги и отменены все развлекательные мероприятия.