Потерявшие из-за взрыва дома квартиры жители Тагила получат по 500 тысяч рублей

Напомним, что 10 человек погибли и 26 пострадали в результате взрыва газа в тагильской пятиэтажке на улице Сибирской. Два подъезда обрушились полностью. После окончания поисково-спасательной операции, которая длилась два дня, тяжелая техника начала снос конструкций дома.