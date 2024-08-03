Ребенок без присмотра бегал по СНТ в Полевском районе и попал под мотоцикл

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Инспекторы ГАИ в Полевском районе выясняют обстоятельства ДТП, в котором серьезные травмы получил семилетний ребенок. Он попал под колеса мотоцикла вечером в пятницу, 2 августа, информирует пресс-служба ведомства.
Мужчина 1972 года рождения ехал на байке SHINERAY FIREGUARD 250 по дороге внутреннего пользования СНТ «Медик», Неожиданно слева направо дорогу начал перебегать ребенок. Мотоциклист не успел затормозить. Мальчик с многочисленными травмами был госпитализирован.
Известно, что в этот день он гостил у бабушки, которая отпустила его погулять вместе с сестрами. Ребенок решил поиграть на детской площадке через дорогу от участка бабушки, не убедился в возможности безопасного перехода и в результате спровоцировал ДТП.
Мотоциклист был трезв и находился в шлеме.
Ранее в Серове два подростка на питбайке попали в аварию, не поделив дорогу с автомобилем.