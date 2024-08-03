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Published Сегодня, 10:38

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Updated Сегодня, 10:40

В Полевском районе ребенок выбежал на дорогу и попал под мотоцикл

Ребенок без присмотра бегал по СНТ в Полевском районе и попал под мотоцикл

3 августа 2024, 10:38
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Полевском районе ребенок выбежал на дорогу и попал под мотоцикл

ДТП с участием мотоциклиста и малолетнего пешехода произошло на территории СНТ «Медик» в Полевском районе.

Инспекторы ГАИ в Полевском районе выясняют обстоятельства ДТП, в котором серьезные травмы получил семилетний ребенок. Он попал под колеса мотоцикла вечером в пятницу, 2 августа, информирует пресс-служба ведомства.

Мужчина 1972 года рождения ехал на байке SHINERAY FIREGUARD 250 по дороге внутреннего пользования СНТ «Медик», Неожиданно слева направо дорогу начал перебегать ребенок. Мотоциклист не успел затормозить. Мальчик с многочисленными травмами был госпитализирован.

Известно, что в этот день он гостил у бабушки, которая отпустила его погулять вместе с сестрами. Ребенок решил поиграть на детской площадке через дорогу от участка бабушки, не убедился в возможности безопасного перехода и в результате спровоцировал ДТП.

Мотоциклист был трезв и находился в шлеме.

Ранее в Серове два подростка на питбайке попали в аварию, не поделив дорогу с автомобилем.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Ребенок#ДТП#Полевской#Мотоцикл#Травмы#18+#Екатеринбург#СНТ
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