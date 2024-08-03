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Под Нижним Тагилом скорая улетела в кювет из-за столкновения с автомобилем

Скорая улетела в кювет после столкновения с легковым авто на трассе под Тагилом

3 августа 2024, 08:54
Фото: Лерокса майотова²⁴¹¹ #supersonic

Под Нижним Тагилом скорая улетела в кювет из-за столкновения с автомобилем

Скорая помощь съехала с дороги после столкновения с легковушкой под Нижним Тагилом между поселком Старатель и Николо-Павловским.

О ДТП с участием скорой помощи сообщила читательница TagilCity.ru.

Авария произошла в пятницу, 2 августа около 19:30 на трассе по маршруту 101 автобуса между поселком Старатель и Николо-Павловским.

Пострадали легковушка и скорая, насчет людей не знаю, женщина вроде, которая была за рулем легковушки, пострадала, — рассказала свидетельница происшествия.
Фото: Лерокса майотова²⁴¹¹ #supersonic

Под Верхней Пышмой в ночь на субботу, 3 августа, грузовик снес четыре легковых автомобиля и отправил в больницу шесть человек. Водитель рассказал, что отвлекся от дороги на несколько секунд.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП#Скорая помощь#Легковой автомобиль#18+#Екатеринбург
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