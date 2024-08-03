Скорая улетела в кювет после столкновения с легковым авто на трассе под Тагилом

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:56
О ДТП с участием скорой помощи сообщила читательница TagilCity.ru.
Авария произошла в пятницу, 2 августа около 19:30 на трассе по маршруту 101 автобуса между поселком Старатель и Николо-Павловским.
Пострадали легковушка и скорая, насчет людей не знаю, женщина вроде, которая была за рулем легковушки, пострадала, — рассказала свидетельница происшествия.
Под Верхней Пышмой в ночь на субботу, 3 августа, грузовик снес четыре легковых автомобиля и отправил в больницу шесть человек. Водитель рассказал, что отвлекся от дороги на несколько секунд.