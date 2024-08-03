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Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Жителям уцелевших подъездов разрушенного дома в Тагиле разрешат забрать вещи

Тагильчанам из уцелевших подъездов взорвавшегося дома разрешат забрать вещи

3 августа 2024, 09:47
Фото: tagilcity.ru

Жителям уцелевших подъездов разрушенного дома в Тагиле разрешат забрать вещи

Владельцев квартир, которые уцелели в результате взрыва в Нижнем Тагиле, начнут по очереди проводить в здание. Люди смогут забрать личные вещи.

Что будет с оставшейся частью здания, решит межведомственная комиссия. Она соберется по итогам обследования дома, проинформировал мэр Владислав Пинаев.

Конструкции многоэтажки осмотрят специалисты АСЦ Центра сопровождения деятельности УрФУ. Администрация Нижнего Тагила уже подписала с организацией договор.

Обломки разрушенных подъездов полностью снесут. Работы, которые проводит компания «Уралметаллургмонтаж 2», начались утром в субботу, 3 августа, и продлятся три дня.

Ранее стало известно, что лишившиеся жилья тагильчане получат по 500 тысяч рублей, а жильцам трех пострадавших подъездов власти планируют купить квартиры.

В Тагиле жильцы дома рядом с взорвавшейся пятиэтажкой возвращаются в свои квартиры
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