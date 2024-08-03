Тагильчанам из уцелевших подъездов взорвавшегося дома разрешат забрать вещи

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:49
Что будет с оставшейся частью здания, решит межведомственная комиссия. Она соберется по итогам обследования дома, проинформировал мэр Владислав Пинаев.
Конструкции многоэтажки осмотрят специалисты АСЦ Центра сопровождения деятельности УрФУ. Администрация Нижнего Тагила уже подписала с организацией договор.
Обломки разрушенных подъездов полностью снесут. Работы, которые проводит компания «Уралметаллургмонтаж 2», начались утром в субботу, 3 августа, и продлятся три дня.
Ранее стало известно, что лишившиеся жилья тагильчане получат по 500 тысяч рублей, а жильцам трех пострадавших подъездов власти планируют купить квартиры.