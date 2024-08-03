Тагильчанам из уцелевших подъездов взорвавшегося дома разрешат забрать вещи

Жителям уцелевших подъездов разрушенного дома в Тагиле разрешат забрать вещи

Владельцев квартир, которые уцелели в результате взрыва в Нижнем Тагиле, начнут по очереди проводить в здание. Люди смогут забрать личные вещи.