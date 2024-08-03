Тагильские зооволонтеры берут на передержку животных из пострадавших от взрыва семей

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Сотрудники Центра готовы приютить тех животных, которых хозяева не могут взять с собой во временное жилье или ПВР, сообщили его сотрудники в социальных сетях.
Кроме того, в специальном пункте, который открылся при Центре, зооволонтеры окажут питомцам всю необходимую помощь. Тагильчане могут обратиться по адресу: ул. Вагоностроителей, 64.
Ранее тагильчане спасли йоркширского терьера, который в момент взрыва находился в квартире, но затем оказался на улице.