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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

В Тагиле зооволонтеры помогают животным из пострадавших при обрушении семей

Тагильские зооволонтеры берут на передержку животных из пострадавших от взрыва семей

3 августа 2024, 09:23
Фото: Изображение Midjourney

В Тагиле зооволонтеры помогают животным из пострадавших при обрушении семей

Пункт работы зооволонтеров организован при Центре реабилитации диких животных Нижнего Тагила. Семьи, которым некуда деть питомцев после потери жилья, могут оставить их на передержку.

Сотрудники Центра готовы приютить тех животных, которых хозяева не могут взять с собой во временное жилье или ПВР, сообщили его сотрудники в социальных сетях.

Кроме того, в специальном пункте, который открылся при Центре, зооволонтеры окажут питомцам всю необходимую помощь. Тагильчане могут обратиться по адресу: ул. Вагоностроителей, 64.

Ранее тагильчане спасли йоркширского терьера, который в момент взрыва находился в квартире, но затем оказался на улице.

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