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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

В Екатеринбурге на Эльмаше подростки толпой избили 14-летнего мальчика

Толпа подростков избила 14-летнего мальчика на Эльмаше в Екатеринбурге

3 августа 2024, 12:58
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге на Эльмаше подростки толпой избили 14-летнего мальчика

В Орджоникидзовском районе Екатеринбурга группа подростков напала на сверстника, избила его и отобрала сумку.

Драка произошла на улице Баумана рядом с магазином «Синьор Помидор», сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Сначала на мальчика нападал только один из забияк, но потом подключились другие. В какой-то момент мальчику удалось вырваться, но преследователи его настигли. В итоге подростки вырвали у своей жертвы сумку, обыскали ее и убежали.

В полиции начали доследственную проверку. Кроме того, дело на контроль взяла районная прокуратура, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Нижнем Тагиле толпа подростков напала на пенсионера.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Прокуратура#Избиение#Подростки#Драка#18+#Екатеринбург
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