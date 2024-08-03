Толпа подростков избила 14-летнего мальчика на Эльмаше в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Драка произошла на улице Баумана рядом с магазином «Синьор Помидор», сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Сначала на мальчика нападал только один из забияк, но потом подключились другие. В какой-то момент мальчику удалось вырваться, но преследователи его настигли. В итоге подростки вырвали у своей жертвы сумку, обыскали ее и убежали.
В полиции начали доследственную проверку. Кроме того, дело на контроль взяла районная прокуратура, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее в Нижнем Тагиле толпа подростков напала на пенсионера.