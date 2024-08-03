В Тагиле после окончания спасательной операции разбирают 1-й подъезд рухнувшего дома

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
К месту обрушения дома в Нижнем Тагиле пригнали тяжелую технику. После завершения спасательной операции спасатели приступили к сносу конструкций пятиэтажного дома, сообщил корреспондент TagilCity.ru с места событий.
В первую очередь будет разобран первый подъезд, который после взрыва стоял отдельно от остальной части дома.
Напомним, что в доме на улице Сибирской, 81, предварительно взорвался бытовой газ. ЧП произошло в четверг, 1 августа, около полудня. Всего в результате трагедии погибли 10 тагильчан, в том числе пятеро несовершеннолетних. Пострадали 26 человек, трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.
В субботу, 3 августа, тагильские власти объявили в городе День траура.