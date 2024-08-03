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Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

В Тагиле спасатели начали разбирать первый подъезд рухнувшего дома

В Тагиле после окончания спасательной операции разбирают 1-й подъезд рухнувшего дома

3 августа 2024, 05:31
Фото: tagilcity.ru

В Тагиле спасатели начали разбирать первый подъезд рухнувшего дома

Спасатели приступили к разбору конструкций на месте рухнувшей пятиэтажки. В МЧС объявили о завершении поисковой операции.

К месту обрушения дома в Нижнем Тагиле пригнали тяжелую технику. После завершения спасательной операции спасатели приступили к сносу конструкций пятиэтажного дома, сообщил корреспондент TagilCity.ru с места событий.

В первую очередь будет разобран первый подъезд, который после взрыва стоял отдельно от остальной части дома.

Напомним, что в доме на улице Сибирской, 81, предварительно взорвался бытовой газ. ЧП произошло в четверг, 1 августа, около полудня. Всего в результате трагедии погибли 10 тагильчан, в том числе пятеро несовершеннолетних. Пострадали 26 человек, трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

В субботу, 3 августа, тагильские власти объявили в городе День траура.

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