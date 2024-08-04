Будет ли салют на День города в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
В городской администрации заявили, что салют запланирован. Он пройдет на полуострове «Динамо» над прудом в 22:30.
В прошлом году Екатеринбург праздновал свой 300-й день рождения. На юбилее выступали 25 артистов. Каждый мог выбрать исполнителя своего любимого жанра, так как их было очень много.
Напомним, в Нижнем Тагиле также планируется празднование Дня города. По традиции в акватории Тагильского пруда запланирован салют. Пройдет также шоу флайбордистов. Запланированы и другие мероприятия.