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Published Сегодня, 10:47

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Updated Сегодня, 10:49

Стало известно, запустят ли салют на День города в Екатеринбурге

Будет ли салют на День города в Екатеринбурге

4 августа 2024, 10:47
Фото: 1MI

Стало известно, запустят ли салют на День города в Екатеринбурге

Екатеринбург готовится праздновать 301-летие. Программа праздника обширная. Ожидаются мероприятия для любителей спорта, авиации и тех, кто предпочитает яркие шоу. Стало также известно, будет ли запущен салют.

В городской администрации заявили, что салют запланирован. Он пройдет на полуострове «Динамо» над прудом в 22:30.

В прошлом году Екатеринбург праздновал свой 300-й день рождения. На юбилее выступали 25 артистов. Каждый мог выбрать исполнителя своего любимого жанра, так как их было очень много.

Напомним, в Нижнем Тагиле также планируется празднование Дня города. По традиции в акватории Тагильского пруда запланирован салют. Пройдет также шоу флайбордистов. Запланированы и другие мероприятия.

Салют прогремит в День города в Нижнем Тагиле
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#Ирина Кирилова#Общество#Свободное время#Свердловская область#День города#Салют#Екатеринбург
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