Глава Свердловской области отчитался о проделанной работе на месте ЧП в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле Евгений Куйвашев провел ряд заседаний КЧС — комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций. В ходе каждого из них были приняты важные решения. Так, губернатор распорядился направить свыше 240 миллионов рублей из резервного фонда правительства Свердловской области на оказание помощи пострадавшим во время обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле, а также на расселение жителей, оставшихся без крова. Эти средства пошли и на единовременную финансовую помощь гражданам.