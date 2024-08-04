Глава Свердловской области отчитался о проделанной работе на месте ЧП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 07:02
Сразу после того, как стало известно о трагедии, глава Свердловской области незамедлительно выехал на место ЧП. Одновременно с этим он дал ряд поручений региональным Министерству общественной безопасности и Министерству здравоохранения. Специалисты ведомств должны были оперативно оказывать содействие и спасателям, и пострадавшим. Кроме того, в Нижнем Тагиле работали Сергей Турков (первый заместитель главы регионального Минздрава), который занимался координацией деятельности медицинских служб, заместитель губернатора Сергей Швиндт, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, федеральный инспектор Михаил Богинский и глава областной полиции Александр Мешков.
На месте происшествия трудились пять бригад скорой помощи Нижнего Тагила, а также медики Территориального центра медицины катастроф: мобильный медицинский комплекс, бригада специалистов, два вертолета — детской и взрослой реанимации. Рядом с домом на базе низкопольного автобуса был смонтирован полевой госпиталь, где работали два анестезиолога-реаниматолога (детский и взрослый), четыре фельдшера, нейрохирург и травматолог.
Временный пункт размещения организовали в гостинице «Спортивная-1» по улице Юности, 49, вместимостью 162 человека. В резерве — «Спортивная-2». Продолжает функционировать круглосуточная горячая линия по вопросам обрушения части дома на Сибирской, 81: 8 (3435) 33-18-55.
В Нижнем Тагиле Евгений Куйвашев провел ряд заседаний КЧС — комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций. В ходе каждого из них были приняты важные решения. Так, губернатор распорядился направить свыше 240 миллионов рублей из резервного фонда правительства Свердловской области на оказание помощи пострадавшим во время обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле, а также на расселение жителей, оставшихся без крова. Эти средства пошли и на единовременную финансовую помощь гражданам.
Согласно распоряжению, финансовая помощь в размере 500 тысяч рублей на человека будет оказана каждому пострадавшему, который полностью утратил имущество первой необходимости. По 75 тысяч рублей получит каждый пострадавший, который, кроме того, частично утратил имущество первой необходимости. Выплату в размере 600 тысяч рублей направят пострадавшим, кто получил тяжкий или средней тяжести вред здоровью, 300 тысяч рублей выплатят при легком вреде здоровью. Семьи, потерявшие своих близких, получат по 1,5 миллиона за каждого погибшего.
Еще более 700 тысяч рублей затратили на развертывание и содержание пунктов временного размещения.
Компенсации на приобретение квартир для жителей первых трех подъездов, которые пострадали от обрушения дома, будут выплачены в ближайшее время. Администрация муниципалитета уже получила денежные средства. Создана рабочая группа, занимающаяся оценкой, подбором и расчетом выплаты по каждому случаю. Мною принято решение выплатить пострадавшим по 500 тысяч рублей на каждого члена семьи за утраченное имущество, — сказал Евгений Куйвашев.
На заседании при участии заместителя министра чрезвычайных ситуаций России Ильи Денисова глава Свердловской области поручил подготовиться к разбору завалов на месте ЧП и потребовал от администрации Нижнего Тагила закрепить за каждым пострадавшим тагильчанином сотрудника мэрии, который окажет всю необходимую помощь по восстановлению документов и приобретению жилья.
Мы пригласили еще людей для отдельной рабочей группы нашей комиссии. МЧС должны дать еще силы, которые будут помогать готовить проект производства работ, — заявил Евгений Куйвашев.
После завершения поисково-спасательной операции, специалисты приступили к выполнению приказа.
3 августа площадка поврежденного дома была передана от МЧС России по Свердловской области администрации города Нижнего Тагила, которая заключила договор на окончательный демонтаж. Работы будут завершены за двое-трое суток, — добавил глава региона.
Еще одним этапом работы Евгения Куйвашева в Нижнем Тагиле стала встреча с жильцами дома, в котором обрушились два подъезда:
«Сразу скажу, возможно несколько сценариев: третий подъезд совершенно точно придется отселить. С 4 по 6 подъезды — под вопросом, это будет зависеть от экспертизы. Я сам буду ежемесячно приезжать и встречаться с людьми, отвечать на вопросы, которые жители будут задавать».
Отметим, в настоящее время все поручения, данные Евгением Куйвашевым, исполняются в полном объеме. Работы на месте обрушения продолжается, органы власти Свердловской области оказывают всю необходимую помощь оперативным службам. Каждому пострадавшему оказывается медицинская помощь, помощь в перечислении единовременных выплат и восстановлении документов.