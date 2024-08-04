Грибники нашли редкие деликатесы в лесах Свердловской области

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
По данным 4 канала, эти редкие грибы нашли жители региона. Некоторые отметили, что считают такие грибы подозрительными и стараются их не брать.
По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, такие грибы не просто можно, но и нужно есть. В их составе много фосфора, калия и кальция. В них также высокое содержание белка. сообщает RT.
Напомним, ранее в лесах недалеко от Верхнего Тагила грибники обнаружили огромные красноголовики.