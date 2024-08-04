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Published Сегодня, 05:29

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Updated Сегодня, 05:31

В лесу в Свердловской области найдены редкие грибы

Грибники нашли редкие деликатесы в лесах Свердловской области

4 августа 2024, 05:29
Фото: 4 канал

В лесу в Свердловской области найдены редкие грибы

Грибники обнаружили редкие черные лисички в лесах Асбеста в Свердловской области. Такие грибы считаются детикатесными.

По данным 4 канала, эти редкие грибы нашли жители региона. Некоторые отметили, что считают такие грибы подозрительными и стараются их не брать.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, такие грибы не просто можно, но и нужно есть. В их составе много фосфора, калия и кальция. В них также высокое содержание белка. сообщает RT.

Напомним, ранее в лесах недалеко от Верхнего Тагила грибники обнаружили огромные красноголовики.

Женщина в Свердловской области нашла в лесу редкий гриб
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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Асбест#Лес#Урожай#Грибы#Природа#Екатеринбург#Грибник
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