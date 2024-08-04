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Updated Сегодня, 06:50

Водитель погиб в ДТП на мосту через Тагильский пруд

Иномарка влетела в дерево на мосту через Тагильский пруд

4 августа 2024, 06:48
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Водитель погиб в ДТП на мосту через Тагильский пруд

Водитель Hyundai Accent погиб в ДТП на Луганском проспекте в Нижнем Тагиле. Авария случилась утром 4 августа.

Мужчина 1988 года рождения ехал по мосту через Тагильский пруд. Он выбрал небезопасную скорость и в результате не справился с управлением. Иномарка съехала с дороги в лесной массив и влетела в дерево.

Тагильчанин в результате погиб на месте. В салоне находился еще один пассажир. Мужчина 1988 года рождения был госпитализирован.

По данным ГИБДД по Свердловской области, водитель имел стаж 4 года. С начала года он привлекался к ответственности за нарушения пять раз. Пока неизвестно трезв или нет был мужчина за рулем. Уже назначена экспертиза.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, 3 августа фура влетела в автомобили. В результате массового ДТП пострадали шесть человек.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Водитель#Нарушитель#18+#Екатеринбург#Авария
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