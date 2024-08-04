Мама, потерявшая под завалами дома в Нижнем Тагиле сына, опубликовала стих

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Женщина опубликовала на своей странице Вконтакте стих. Его написала Ульяна Горбунова.
Вагонка. Август. Птички за окошком.
И вроде солнце вылезти решило…
Мальчишка гладит рыженькую кошку…
На кухне мама, чайник вскипятила…
У всех дела, а кто- то наслаждался летом
Подружки вот пришли — не будет скучно
Дениска во дворе гуляет где-то
Тепло… А в небе как-то стало тучно…
— Я забегу к подружке, мам! Я скоро буду!
Малыш бежит, аж засверкали пятки…
Хлопок… И завалило толстой грудой…
— Мы здесь!!! Мы откопаем вас ребятки!!!
Герои — дяди долго и упорно
Работали, копали, разгребали…
Минуты тишины… И вновь повторно…
Людей из-под завалов доставали…
Вы ждали… Вы терпели… Мы — молились…
Вас всех найдем живыми! По-любому!!!
На помощь волонтеры поспешили…
Но в небе все решили по-другому…
Теперь мы вам цветы несем, игрушки…
Весь город заливается слезами
И матери рыдают на подушке…
Вы так же на Сибирской… Мы все — с вами…
В день трагедии Денис играл во дворе с друзьями. Он захотел пить и пошел в гости к подруге за стаканом воды. Когда мальчик скрылся в квартире, раздался взрыв. Мальчика искали под завалами больше суток. Спасти его не удалось.