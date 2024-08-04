Международный кинофестиваль «Одна шестая» открылся в Екатеринбурге

Напомним, фестиваль пройдет с 2 по 7 августа 2024 года в Екатеринбурге при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Свердловской области. Свои работы представят специалисты из России, Китая, Франции, Ирана, Норвегии, Германии, Сербии, Монголии, Чехии, Италии, Казахстана, Израиля, Пакистана и Португалии. Картины будут демонстрировать в залах Дома кино, на Свердловской киностудии, в ККТ «Космос». Детская программа организована в кинотеатре «Пассаж Синема» и летнем театре ЦПКиО имени Маяковского. Именно в этом году фестиваль впервые вышел за пределы Екатеринбурга и распространился на Верхний Тагил, Верхнюю Пышму и Первоуральск.