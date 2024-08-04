Международный кинофестиваль «Одна шестая» открылся в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
На фестиваль в столицу Свердловской области приехали многие известные актеры, в том числе Павел Деревянко, Михаил Тройник, Полина Цыганова, Стефан де Дюрфор и Михаил Иванов. Кроме них, мероприятие посетили пранкер «Лексус» (Алексей Столяров), режиссеры Евгений Григорьев, Е Юань, Никита Миклушов, а также сценаристы, кинокритики и другие.
Ведущими масштабного вечера стали актриса, обладательница награды «Лучший дебют» фестиваля «Одна шестая» в прошлом году Дарья Харченко и теле-/радиоведущий из Екатеринбурга Влад Изюменко.
На протяжении трех лет «Одна шестая» собирает в Екатеринбурге талантливых деятелей кино из разных стран, создавая атмосферу праздника. Смотр стал уникальной платформой для молодых кинематографистов, где они могут представить свои дебютные работы широкой аудитории и профессиональному сообществу. «Одна шестая» вносит значительный вклад в развитие международного культурного диалога и укрепление связей между странами, — открыла мероприятие в видеообращении министр культуры РФ Ольга Любимова.
Специально к кинофестивалю генеральный директор Свердловской киностудии Виктор Шадрин спродюсировал дебютный для него фильм «Сломя голову»:
«Для меня это третий фестиваль, особенно волнительный, потому что открываем мы его фильмом „Сломя голову“. Это мой дебют в качестве продюсера. Первая картина, которую Свердловская киностудия начала снимать после перезапуска».
Примечательно, что криминальная трагикомедия «Сломя голову» рассказывает о кротком и талантливом преподавателе античной литературы Андрее (исполнитель роли Егор Корешков). Главный герой случайно оказывается на месте ограбления банка, где знакомится с суровым начальником службы безопасности Сергеем (исполнитель роли Владимир Битоков). Впоследствии, с «легкой» руки нечестного следователя, учитель становится подозреваемым. Теперь двум абсолютно разным персонажам предстоит понять, кто является настоящим виновником преступления и как это доказать.
Это кино сделано с любовью, — выразил свое мнение Павел Деревянко, который также стал одним из героев этой картины.
Программа мероприятия обширна и будет включать в себя конкурсные показы фильмов, спецпоказы, деловые мероприятия для кинопрофессионалов и образовательную программу для начинающих.
За победу в неигровом кино будут соревноваться следующие картины: «Край ночи» (Андрей Натоцинский, Россия), «Мой друг Сега» (Артем Гряник, Россия), «Открыть глаза» (Надежда Сысонова, Россия), «Лосенок» (Елена Копцева, Россия), «Лицо» (Сергей Догоров, Россия), «ЮДИ: танец в темноте» (Максим Башорин, Россия), «Реквием по племени» (Марджан Хосрави, Иран), «Живой и невредимый» (Е Юань, Китай), «Мы втроем» (Хения Бродбекер, Израиль).
В игровом: «Один из четырех» (Джигме Тринли, Китай), «Я, Марьям, дети и еще 26 человек» (Фаршад Хашеми, Чехия/Иран/Германия), «78 дней» (Эмилия Гашич, Сербия), «Элемент Ясмины» (Анам Аббас, Пакистан/Португалия/США), «Собачье дело» (Летиция Дош, Франция), «Город ветра» (Лхагвадулама Пурев-Очира, Монголия), «Кукушка» (Евгений Николаев, Россия), «Лапин» (Влад Краснослободцев, Ася Олешкевич, Россия), «Черный камень» (Виталий Петров, Россия), «Лгунья» (Юлия Трофимова, Россия), «Мох» (Никита Миклушов, Россия), «110» (Илья Михеев, Россия).
В жюри, которое определит победителей по девяти номинациям, — «Гран-При» игрового и неигрового конкурса, «Лучший национальный игровой дебют», «Лучший национальный неигровой дебют», «Лучший зарубежный игровой дебют», «Лучший зарубежный неигровой дебют», «Лучший актерский ансамбль», «Лучший дебют на фестивале» и «Приз зрительских симпатий» — вошли продюсер и режиссер Том Уэллер (Тайланд), российский актер Михаил Тройник, российский режиссер Константин Статский, член Гильдии кастинг-директоров Мария Гоготова, продюсер и режиссер Юрий Дорохин, генеральный продюсер Фонда поддержки регионального кино при Союзе кинематографистов, режиссер Элла Тухарели и режиссер монтажа Константин Ларионов. Помимо этого, лучшего выберут и по итогам специальной серии показов — «Фильм о фильме».
Напомним, фестиваль пройдет с 2 по 7 августа 2024 года в Екатеринбурге при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Свердловской области. Свои работы представят специалисты из России, Китая, Франции, Ирана, Норвегии, Германии, Сербии, Монголии, Чехии, Италии, Казахстана, Израиля, Пакистана и Португалии. Картины будут демонстрировать в залах Дома кино, на Свердловской киностудии, в ККТ «Космос». Детская программа организована в кинотеатре «Пассаж Синема» и летнем театре ЦПКиО имени Маяковского. Именно в этом году фестиваль впервые вышел за пределы Екатеринбурга и распространился на Верхний Тагил, Верхнюю Пышму и Первоуральск.