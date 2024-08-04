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Международный кинофестиваль «Одна шестая» открылся в Екатеринбурге

Международный кинофестиваль «Одна шестая» открылся в Екатеринбурге

4 августа 2024, 10:29
Фото: пресс-служба фестиваля «Одна шестая»
3 августа в киноконцертном театре «Космос» в Екатеринбурге прошла церемония открытия III Международного кинофестиваля «Одна шестая». На этот раз в рамках события представители 14 стран, включая Россию, презентуют зрителю более 40 игровых, документальных и художественных фильмов.

На фестиваль в столицу Свердловской области приехали многие известные актеры, в том числе Павел Деревянко, Михаил Тройник, Полина Цыганова, Стефан де Дюрфор и Михаил Иванов. Кроме них, мероприятие посетили пранкер «Лексус» (Алексей Столяров), режиссеры Евгений Григорьев, Е Юань, Никита Миклушов, а также сценаристы, кинокритики и другие.

Фото: пресс-служба фестиваля «Одна шестая»

Ведущими масштабного вечера стали актриса, обладательница награды «Лучший дебют» фестиваля «Одна шестая» в прошлом году Дарья Харченко и теле-/радиоведущий из Екатеринбурга Влад Изюменко.

На протяжении трех лет «Одна шестая» собирает в Екатеринбурге талантливых деятелей кино из разных стран, создавая атмосферу праздника. Смотр стал уникальной платформой для молодых кинематографистов, где они могут представить свои дебютные работы широкой аудитории и профессиональному сообществу. «Одна шестая» вносит значительный вклад в развитие международного культурного диалога и укрепление связей между странами, — открыла мероприятие в видеообращении министр культуры РФ Ольга Любимова.
Фото: пресс-служба фестиваля «Одна шестая»

Специально к кинофестивалю генеральный директор Свердловской киностудии Виктор Шадрин спродюсировал дебютный для него фильм «Сломя голову»:

«Для меня это третий фестиваль, особенно волнительный, потому что открываем мы его фильмом „Сломя голову“. Это мой дебют в качестве продюсера. Первая картина, которую Свердловская киностудия начала снимать после перезапуска».

Примечательно, что криминальная трагикомедия «Сломя голову» рассказывает о кротком и талантливом преподавателе античной литературы Андрее (исполнитель роли Егор Корешков). Главный герой случайно оказывается на месте ограбления банка, где знакомится с суровым начальником службы безопасности Сергеем (исполнитель роли Владимир Битоков). Впоследствии, с «легкой» руки нечестного следователя, учитель становится подозреваемым. Теперь двум абсолютно разным персонажам предстоит понять, кто является настоящим виновником преступления и как это доказать.

Это кино сделано с любовью, — выразил свое мнение Павел Деревянко, который также стал одним из героев этой картины.
Кинофестиваль «Одна шестая» в Екатеринбурге откроется фильмом «Сломя голову»
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Программа мероприятия обширна и будет включать в себя конкурсные показы фильмов, спецпоказы, деловые мероприятия для кинопрофессионалов и образовательную программу для начинающих.

За победу в неигровом кино будут соревноваться следующие картины: «Край ночи» (Андрей Натоцинский, Россия), «Мой друг Сега» (Артем Гряник, Россия), «Открыть глаза» (Надежда Сысонова, Россия), «Лосенок» (Елена Копцева, Россия), «Лицо» (Сергей Догоров, Россия), «ЮДИ: танец в темноте» (Максим Башорин, Россия), «Реквием по племени» (Марджан Хосрави, Иран), «Живой и невредимый» (Е Юань, Китай), «Мы втроем» (Хения Бродбекер, Израиль).

В игровом: «Один из четырех» (Джигме Тринли, Китай), «Я, Марьям, дети и еще 26 человек» (Фаршад Хашеми, Чехия/Иран/Германия), «78 дней» (Эмилия Гашич, Сербия), «Элемент Ясмины» (Анам Аббас, Пакистан/Португалия/США), «Собачье дело» (Летиция Дош, Франция), «Город ветра» (Лхагвадулама Пурев-Очира, Монголия), «Кукушка» (Евгений Николаев, Россия), «Лапин» (Влад Краснослободцев, Ася Олешкевич, Россия), «Черный камень» (Виталий Петров, Россия), «Лгунья» (Юлия Трофимова, Россия), «Мох» (Никита Миклушов, Россия), «110» (Илья Михеев, Россия).

Кадры из фильмов III Международного кинофестиваля «Одна шестая».Кадры из фильмов III Международного кинофестиваля «Одна шестая».
Кадры из фильмов III Международного кинофестиваля «Одна шестая».Кадры из фильмов III Международного кинофестиваля «Одна шестая».
Кадры из фильмов III Международного кинофестиваля «Одна шестая».Кадры из фильмов III Международного кинофестиваля «Одна шестая».
Кадры из фильмов III Международного кинофестиваля «Одна шестая».Кадры из фильмов III Международного кинофестиваля «Одна шестая».
Кадры из фильмов III Международного кинофестиваля «Одна шестая».Кадры из фильмов III Международного кинофестиваля «Одна шестая».
Кадры из фильмов III Международного кинофестиваля «Одна шестая».
Фото: пресс-служба фестиваля «Одна шестая»

В жюри, которое определит победителей по девяти номинациям, — «Гран-При» игрового и неигрового конкурса, «Лучший национальный игровой дебют», «Лучший национальный неигровой дебют», «Лучший зарубежный игровой дебют», «Лучший зарубежный неигровой дебют», «Лучший актерский ансамбль», «Лучший дебют на фестивале» и «Приз зрительских симпатий» — вошли продюсер и режиссер Том Уэллер (Тайланд), российский актер Михаил Тройник, российский режиссер Константин Статский, член Гильдии кастинг-директоров Мария Гоготова, продюсер и режиссер Юрий Дорохин, генеральный продюсер Фонда поддержки регионального кино при Союзе кинематографистов, режиссер Элла Тухарели и режиссер монтажа Константин Ларионов. Помимо этого, лучшего выберут и по итогам специальной серии показов — «Фильм о фильме».

Напомним, фестиваль пройдет с 2 по 7 августа 2024 года в Екатеринбурге при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Свердловской области. Свои работы представят специалисты из России, Китая, Франции, Ирана, Норвегии, Германии, Сербии, Монголии, Чехии, Италии, Казахстана, Израиля, Пакистана и Португалии. Картины будут демонстрировать в залах Дома кино, на Свердловской киностудии, в ККТ «Космос». Детская программа организована в кинотеатре «Пассаж Синема» и летнем театре ЦПКиО имени Маяковского. Именно в этом году фестиваль впервые вышел за пределы Екатеринбурга и распространился на Верхний Тагил, Верхнюю Пышму и Первоуральск.

Более 40 фильмов покажут на Международном кинофестивале «Одна шестая» в Екатеринберге
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