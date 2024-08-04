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Под завалами дома на Сибирской в Нижнем Тагиле погиб испытатель танков УВЗ

Обрушение дома в Нижнем Тагиле унесло жизнь испытателя танков на УВЗ

4 августа 2024, 10:26
Фото: tagilcity.ru

Под завалами дома на Сибирской в Нижнем Тагиле погиб испытатель танков УВЗ

При обрушении пятиэтажки на улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле погиб Анатолий Огарков. Он был испытателем танков на Уралвагонзаводе, сообщил друг погибшего.

В день трагедии Анатолий был дома. Он вернулся с ночной смены. Ребенка было решено не отводить в садик, так как мужчина хотел провести день с семьей. Шестилетний сын выжил после взрыва, он находится в больнице.

Сам Анатолий был под завалами более суток. На улице его ждали жена и коллеги по работе. Все они надеялись, что мужчина будет найден живым. Однако спасти его не удалось.

Анатолий работл на УВЗ с 2006 года. Он был водителем-испытателем танков. Его коронным номером на выставках была стрельба в прыжке.

Напомним, взрыв в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле унес жизни 10 человек. В том числе скончались пятеро детей. С первыми погибшими уже прощаются в Нижнем Тагиле.

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