Обрушение дома в Нижнем Тагиле унесло жизнь испытателя танков на УВЗ

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
В день трагедии Анатолий был дома. Он вернулся с ночной смены. Ребенка было решено не отводить в садик, так как мужчина хотел провести день с семьей. Шестилетний сын выжил после взрыва, он находится в больнице.
Сам Анатолий был под завалами более суток. На улице его ждали жена и коллеги по работе. Все они надеялись, что мужчина будет найден живым. Однако спасти его не удалось.
Анатолий работл на УВЗ с 2006 года. Он был водителем-испытателем танков. Его коронным номером на выставках была стрельба в прыжке.
Напомним, взрыв в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле унес жизни 10 человек. В том числе скончались пятеро детей. С первыми погибшими уже прощаются в Нижнем Тагиле.