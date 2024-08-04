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После избиения 14-летнего подростка в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

После избиения 14-летнего подростка в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

4 августа 2024, 06:27
Фото: 1MI
Следователи возбудили уголовное дело после того, как компания избила подростка в Екатеринбурге. Случилось происшествие 1 августа на Эльмаше.

Толпа юношей сначала избила ребенка, а затем отобрала его сумку. В общей сложности школьнику причинен ущерб на 10 тысяч рублей, сообщили в региональном СК.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье за групповой грабеж с применением насилия. Теперь подросткам грозит лишение свободы. Максимальное наказание по данной статье составляет семь лет.

Напомним, на подростка сначала напал один из компании, но затем это сделали другие. Мальчик смог вырваться, но убежать не смог. Из рук у него вырвали сумку.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Дети#Избиение#Подростки#Криминал#Нападение#Екатеринбург
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