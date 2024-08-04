После избиения 14-летнего подростка в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Толпа юношей сначала избила ребенка, а затем отобрала его сумку. В общей сложности школьнику причинен ущерб на 10 тысяч рублей, сообщили в региональном СК.
В результате было возбуждено уголовное дело по статье за групповой грабеж с применением насилия. Теперь подросткам грозит лишение свободы. Максимальное наказание по данной статье составляет семь лет.
Напомним, на подростка сначала напал один из компании, но затем это сделали другие. Мальчик смог вырваться, но убежать не смог. Из рук у него вырвали сумку.