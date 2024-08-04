Судьба рухнувшего в Тагиле дома, прощание с погибшими, космический корабль и грибы

Что будет с оставшейся частью дома после взрыва? Этот вопрос волнует владельцев квартир в уцелевших подъездах. Ответ на него им пообещали дать в течение двух недель после проведенной экспертизы. Тем жильцам, которые лишились своих квартир, власти помогают восстанавливать документы.