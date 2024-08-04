Судьба рухнувшего в Тагиле дома, прощание с погибшими, космический корабль и грибы

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Что будет с оставшейся частью дома после взрыва? Этот вопрос волнует владельцев квартир в уцелевших подъездах. Ответ на него им пообещали дать в течение двух недель после проведенной экспертизы. Тем жильцам, которые лишились своих квартир, власти помогают восстанавливать документы.
В Нижнем Тагиле в воскресенье, 4 августа, прошла церемония прощания с первыми погибшими в результате взрыва жилого дома. В последний путь в этот день проводили 12-летнюю Камиллу и 39-летнюю Светлану Стаину. Всего трагедия унесла жизни 10 человек, в том числе пятерых детей.
По улицам Нижнего Тагила в ночь на субботу, 3 августа, провезли космический корабль «Буран». Его везут в Верхнюю Пышму, где он предположительно должен занять свое место в местном музее военной техники. Чтобы безопасно доставить 41-метрового гиганта к месту дислокации, пришлось на два дня перекрыть Серовский тракт.
Энергетики, которые проводят ремонт на улице Пархоменко в Тагиле, случайно повредили водопровод. Из-за этого в домах тагильчан возникли перебои с подачей воды, так как давление в системе пришлось снизить. Проблему специалисты МУП «Тагилэнерго» пообещали решить в кратчайшие сроки.
Необычную находку сделали жители Свердловской области в местных лесах. На одной из полянок они обнаружили черные лисички, уникальные и редкие грибы. Диетологи поздравляют счастливчиков с удачей: в черных лисичках содержится огромное количество белков и полезных микроэлементов.