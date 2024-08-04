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Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Судьба рухнувшего в Тагиле дома, прощание с погибшими, космический корабль и грибы

Судьба рухнувшего в Тагиле дома, прощание с погибшими, космический корабль и грибы

4 августа 2024, 14:16
Фото: Изображение Midjourney
Судьбу уцелевших подъездов дома №81 на улице Сибирской в Тагиле решат через две недели. В городе прошли первые похороны погибших. По улицам Тагила проехал космический корабль. На Пархоменко повредили водопровод. Свердловчане нашли в лесу черные лисички. Итоги за выходные в Тагиле и области.

Что будет с оставшейся частью дома после взрыва? Этот вопрос волнует владельцев квартир в уцелевших подъездах. Ответ на него им пообещали дать в течение двух недель после проведенной экспертизы. Тем жильцам, которые лишились своих квартир, власти помогают восстанавливать документы.

Судьбу обрушившегося дома в Нижнем Тагиле решат в течение двух недель
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В Нижнем Тагиле в воскресенье, 4 августа, прошла церемония прощания с первыми погибшими в результате взрыва жилого дома. В последний путь в этот день проводили 12-летнюю Камиллу и 39-летнюю Светлану Стаину. Всего трагедия унесла жизни 10 человек, в том числе пятерых детей.

В Нижнем Тагиле прощаются с первыми погибшими под завалами рухнувшего дома
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По улицам Нижнего Тагила в ночь на субботу, 3 августа, провезли космический корабль «Буран». Его везут в Верхнюю Пышму, где он предположительно должен занять свое место в местном музее военной техники. Чтобы безопасно доставить 41-метрового гиганта к месту дислокации, пришлось на два дня перекрыть Серовский тракт.

Космический корабль «Буран» заметили на улицах Нижнего Тагила
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Энергетики, которые проводят ремонт на улице Пархоменко в Тагиле, случайно повредили водопровод. Из-за этого в домах тагильчан возникли перебои с подачей воды, так как давление в системе пришлось снизить. Проблему специалисты МУП «Тагилэнерго» пообещали решить в кратчайшие сроки.

В Тагиле возникли перебои с водой из-за повреждения водопровода на улице Пархоменко
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Необычную находку сделали жители Свердловской области в местных лесах. На одной из полянок они обнаружили черные лисички, уникальные и редкие грибы. Диетологи поздравляют счастливчиков с удачей: в черных лисичках содержится огромное количество белков и полезных микроэлементов.

Грибники нашли редкие деликатесы в лесах Свердловской области
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