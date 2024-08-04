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Судьбу обрушившегося дома в Нижнем Тагиле решат в течение двух недель

Судьбу обрушившегося дома в Нижнем Тагиле решат в течение двух недель

4 августа 2024, 05:19
Фото: tagilcity.ru
Первые три подъезда обрушившегося дома на улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле демонтируют в течение двух недель. Судьбу оставшейся части дома решат позднее, сообшили в полпредстве президента РФ в УрФО.

По словам полпреда президента Владимира Якушева, люди волнуются, что станет с оставшейся частью дома. В течение двух недель будет проведена экспертиза. После ее окончания уже станет понятно, можно ли проживать в доме или нет.

По последним данным повреждены 25 квартир. В пункты временного размещения обратились 20 человек.

В администрации Нижнего Тагила была создана спецгруппа, которая оценит ущерб каждого пострадавшего. На данный момент пострадавшим помогают восстановить документы, а жильцам уцелевших квартир забрать ценные вещи.

Напомним, взрыв в доме случился 1 августа. 1,5 суток велись поисковые работы. В общей сложности спасены 15 человек, еще 10 погибли. 3 августа был объявлен днем траура.

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