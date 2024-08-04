Судьбу обрушившегося дома в Нижнем Тагиле решат в течение двух недель

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
По словам полпреда президента Владимира Якушева, люди волнуются, что станет с оставшейся частью дома. В течение двух недель будет проведена экспертиза. После ее окончания уже станет понятно, можно ли проживать в доме или нет.
По последним данным повреждены 25 квартир. В пункты временного размещения обратились 20 человек.
В администрации Нижнего Тагила была создана спецгруппа, которая оценит ущерб каждого пострадавшего. На данный момент пострадавшим помогают восстановить документы, а жильцам уцелевших квартир забрать ценные вещи.
Напомним, взрыв в доме случился 1 августа. 1,5 суток велись поисковые работы. В общей сложности спасены 15 человек, еще 10 погибли. 3 августа был объявлен днем траура.