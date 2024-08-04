В Екатеринбурге школьница вступила в близость со своим учителем

Девочка приходила домой к учителю в гости. В какой-то момент у них случилась близость. Рассказала подросток маме о произошедшем примерно через месяц. Тогда мать отправилась в полицию с заявлением. Теперь мужчина обвиняется в развратных действиях и интимной близости со школьницей, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.