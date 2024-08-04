В Екатеринбурге школьница вступила в близость со своим учителем

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Девочка приходила домой к учителю в гости. В какой-то момент у них случилась близость. Рассказала подросток маме о произошедшем примерно через месяц. Тогда мать отправилась в полицию с заявлением. Теперь мужчина обвиняется в развратных действиях и интимной близости со школьницей, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.
Сам мужчина заявил, что учителем уже не трудится.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге мигрант изнасиловал девочку в общественном месте.