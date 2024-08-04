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Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

В Екатеринбурге школьница вступила в интимную связь со своим учителем

В Екатеринбурге школьница вступила в близость со своим учителем

4 августа 2024, 09:02
Фото: 1MI

В Екатеринбурге школьница вступила в интимную связь со своим учителем

В Екатеринбурге учитель занялся сексом с ученицей 8 класса. Все случилось у него дома. Мужчина не отрицает факт близости. По его словам, все было обоюдно.

Девочка приходила домой к учителю в гости. В какой-то момент у них случилась близость. Рассказала подросток маме о произошедшем примерно через месяц. Тогда мать отправилась в полицию с заявлением. Теперь мужчина обвиняется в развратных действиях и интимной близости со школьницей, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.

Сам мужчина заявил, что учителем уже не трудится.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге мигрант изнасиловал девочку в общественном месте.

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#Ирина Кирилова#Общество#Дети#Школа#Криминал#Учитель#18+#Екатеринбург
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