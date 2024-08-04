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В Нижнем Тагиле прощаются с первыми погибшими под завалами рухнувшего дома

В Нижнем Тагиле прощаются с первыми погибшими под завалами рухнувшего дома

4 августа 2024, 09:48
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле 4 августа прощаются с первыми погибшими из-за взрыва в пятиэтажке на улице Сибирская, 81. Это 12-летняя Камилла и 39-летняя Светлана Стаина.

В день трагедии Камилла спала в своей комнате, а мама была в другой с трехмесячным братом. Женщина и ребенок выжили, но дочь спасти не удалось.

39-летняя Светлана Стаина перед взрывом вернулась с прогулки с собакой. Она была в своей комнате, когда случилась трагедия. В соседней комнате находился ее сын, который играл в компьютер. Мальчик выжил.

Фото: Е1

Напомним, взрыв в пятиэтажном доме прогремел 1 августа. Рухнули два подъезда дома. Трагедия унесла жизни десяти человек, из них пятеро детей.

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