В Нижнем Тагиле прощаются с первыми погибшими под завалами рухнувшего дома

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
В день трагедии Камилла спала в своей комнате, а мама была в другой с трехмесячным братом. Женщина и ребенок выжили, но дочь спасти не удалось.
39-летняя Светлана Стаина перед взрывом вернулась с прогулки с собакой. Она была в своей комнате, когда случилась трагедия. В соседней комнате находился ее сын, который играл в компьютер. Мальчик выжил.
Напомним, взрыв в пятиэтажном доме прогремел 1 августа. Рухнули два подъезда дома. Трагедия унесла жизни десяти человек, из них пятеро детей.