tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Жителей уцелевших квартир в разрушенном доме в Нижнем Тагиле пустили домой за вещами

Жителей уцелевших квартир в разрушенном доме в Нижнем Тагиле пустили домой за вещами

4 августа 2024, 07:02
Жители дома на Сибирской, 81, который обрушился 1 августа, могут пройти в свои квартиры. Им разрешили забрать вещи, сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Людям разрешают зайти в свои дома, чтобы забрать важные вещи. Их сопровождают пожарные и спасатели. На место также прибыли ГАЗели. Водители прибыли на помощь людям, чтобы они смогли забрать и тяжелые вещи тоже.

Отмечается также, что 5 августа будет проведен прием жителей дома в районной администрации. Там они смогут задать интересующие вопросы. Для более оперативного реагирования на все обращения создан специальный чат со специалистами.

Напомним, обрушение дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле случилось днем 1 августа.

Мошенники объявили «сбор» в соцсетях для пострадавших от взрыва в Тагиле семей
Узнать подробнее
Читайте также:
Брат погибшего при взрыве дома в Тагиле 7-летнего Дениса винит себя в его смертиТагильские зооволонтеры берут на передержку животных из пострадавших от взрыва семейПотерявшие из-за взрыва дома квартиры жители Тагила получат по 500 тысяч рублей
#Ирина Кирилова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Взрыв газа#Взрыв#Дом#Екатеринбург#Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
Подпишитесь
Судьбу обрушившегося дома в Нижнем Тагиле решат в течение двух недель
Сегодня, 05:19
Мошенники объявили «сбор» в соцсетях для пострадавших от взрыва в Тагиле семей
Вчера, 12:31
Грибники нашли редкие деликатесы в лесах Свердловской области
Сегодня, 05:29
Уральская возлюбленная Джонни Деппа ответила на критику хейтеров
Сегодня, 08:21
В Нижнем Тагиле прощаются с первыми погибшими под завалами рухнувшего дома
Сегодня, 09:48