Жителей уцелевших квартир в разрушенном доме в Нижнем Тагиле пустили домой за вещами

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Людям разрешают зайти в свои дома, чтобы забрать важные вещи. Их сопровождают пожарные и спасатели. На место также прибыли ГАЗели. Водители прибыли на помощь людям, чтобы они смогли забрать и тяжелые вещи тоже.
Отмечается также, что 5 августа будет проведен прием жителей дома в районной администрации. Там они смогут задать интересующие вопросы. Для более оперативного реагирования на все обращения создан специальный чат со специалистами.
Напомним, обрушение дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле случилось днем 1 августа.