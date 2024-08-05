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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

50 жителей разрушенного дома в Нижнем Тагиле получили денежные выплаты

50 жителей разрушенного дома в Нижнем Тагиле получили денежные выплаты

5 августа 2024, 14:08
Фото: Изображение Midjourney
50 пострадавших от взрыва дома тагильчан получили компенсации.

Департамент информационной политики сообщил, что 50 пострадавших уже получили положенные им выплаты. Ещё 11 человек получат свои компенсации позже, поскольку банку необходимо время на обработку документов.

Для оказания адресной помощи в ведомстве продолжат оформлять «социальные паспорта».

Напомним, что пострадавшие, которые полностью или частично лишились своего жилья получат по 500 тысяч рублей. А позже им купят новые квартиры.

В Тагиле жильцы дома рядом с взорвавшейся пятиэтажкой возвращаются в свои квартиры
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