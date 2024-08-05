50 жителей разрушенного дома в Нижнем Тагиле получили денежные выплаты

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Департамент информационной политики сообщил, что 50 пострадавших уже получили положенные им выплаты. Ещё 11 человек получат свои компенсации позже, поскольку банку необходимо время на обработку документов.
Для оказания адресной помощи в ведомстве продолжат оформлять «социальные паспорта».
Напомним, что пострадавшие, которые полностью или частично лишились своего жилья получат по 500 тысяч рублей. А позже им купят новые квартиры.