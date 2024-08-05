78-летний свердловчанин врезался в КАМАЗ на трассе Екатеринбург — Курган

Житель Свердловской области в результате аварии погиб. Известно, что машина, которой он управлял, была относительно новой: Lada Granta сошла с конвейера в 2020 году. Владеет машиной по документам 53-летняя жительница Каменска-Уральского. На связь она пока не выходила.