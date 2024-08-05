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Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

78-летний свердловчанин погиб в аварии на трассе Екатеринбург — Курган

78-летний свердловчанин врезался в КАМАЗ на трассе Екатеринбург — Курган

5 августа 2024, 16:18
Фото: 1MI

78-летний свердловчанин погиб в аварии на трассе Екатеринбург — Курган

Серьезное ДТП, которое унесло жизнь пожилого человека, произошло на трассе Екатеринбург — Курган. Пенсионер на Lada Granta влетел в КАМАЗ.

Пожилой мужчина ехал по дороге в сторону Катайска. По какой-то причине он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Об аварии сообщает Е1.

Житель Свердловской области в результате аварии погиб. Известно, что машина, которой он управлял, была относительно новой: Lada Granta сошла с конвейера в 2020 году. Владеет машиной по документам 53-летняя жительница Каменска-Уральского. На связь она пока не выходила.

Обстоятельства трагического ДТП выясняются.

Ранее под Екатеринбургом фура столкнулась с двумя иномарками, авария стала причиной огромной пробки.

Под Первоуральском грузовик влетел в иномарку
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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Пенсионер#КАМАЗ#Смертельное дтп#Гибель человека#18+#Екатеринбург
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