78-летний свердловчанин врезался в КАМАЗ на трассе Екатеринбург — Курган

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Пожилой мужчина ехал по дороге в сторону Катайска. По какой-то причине он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Об аварии сообщает Е1.
Житель Свердловской области в результате аварии погиб. Известно, что машина, которой он управлял, была относительно новой: Lada Granta сошла с конвейера в 2020 году. Владеет машиной по документам 53-летняя жительница Каменска-Уральского. На связь она пока не выходила.
Обстоятельства трагического ДТП выясняются.
Ранее под Екатеринбургом фура столкнулась с двумя иномарками, авария стала причиной огромной пробки.