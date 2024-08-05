91 автомобилист в Свердловской области отстранен от вождения за сутки

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
29 свердловчан, находившихся за рулем транспортных средств, были в состоянии алкогольного опьянения. 29 водителей не стали проходить освидетельствование, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Также семерых человек поймали за повторное вождение в пьяном виде, у 41 человека не было прав на вождение, а еще пять водителей были лишены их.
Напомним, 31 июля 2024 года в Екатеринбурге был проведен рейд среди самокатчиков. Трое человек были оштрафованы.