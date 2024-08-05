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91 автомобилист в Свердловской области отстранен от вождения за сутки

91 автомобилист в Свердловской области отстранен от вождения за сутки

5 августа 2024, 03:23
Фото: 1MI
В Свердловской области отстранили от вождения 91 автомобилиста во время рейда, который проходил в течение суток.

29 свердловчан, находившихся за рулем транспортных средств, были в состоянии алкогольного опьянения. 29 водителей не стали проходить освидетельствование, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Также семерых человек поймали за повторное вождение в пьяном виде, у 41 человека не было прав на вождение, а еще пять водителей были лишены их.

Напомним, 31 июля 2024 года в Екатеринбурге был проведен рейд среди самокатчиков. Трое человек были оштрафованы.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Проверка#Свердловская область#ГИБДД#Рейд#Водители#Нарушение ПДД#Нарушения#Екатеринбург#Автомобили
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