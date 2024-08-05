Бастрыкин взял под свой контроль дело о домогательствах к девочке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В одном из дворов Екатеринбурга 11-летняя девочка подверглась домогательствам со стороны трудового мигранта. Неравнодушные прохожие спасли девочку от страшных последствий.
Теперь силовикам придется выяснить личность нападавшего и применить соответствующие меры. Дело взял под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Напомним, 4 августа возбудили уголовное дело против мигранта, который напал на водителя в Свердловской области.