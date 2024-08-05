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Updated Сегодня, 09:28

Бастрыкин взял под свой контроль дело о домогательствах к девочке в Екатеринбурге

Бастрыкин взял под свой контроль дело о домогательствах к девочке в Екатеринбурге

5 августа 2024, 09:03
Фото: Изображение Midjourney
Александр Бастрыкин, глава СК РФ, взял под свой контроль дело о домогательствах мигранта до 11-летней девочки в Екатеринбурге.

В одном из дворов Екатеринбурга 11-летняя девочка подверглась домогательствам со стороны трудового мигранта. Неравнодушные прохожие спасли девочку от страшных последствий.

Теперь силовикам придется выяснить личность нападавшего и применить соответствующие меры. Дело взял под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Напомним, 4 августа возбудили уголовное дело против мигранта, который напал на водителя в Свердловской области.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Дети#Свердловская область#Полиция#Уголовное дело#Мигранты#18+#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Домогательства#Бастрыкин
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