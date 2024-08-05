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Более десятка человек спасены из пожара в Нижнем Тагиле

Более десятка человек спасены из пожара в Нижнем Тагиле

5 августа 2024, 03:55
Фото: Группа ВКонтакте «ТТ Нижний Тагил»
В Нижнем Тагиле загорелась квартира в девятиэтажном доме в районе ГГМ. Происшествие случилось ночью 4 августа 2024 года.

Четыре человека самостоятельно покинули задымленный подъезд до того, как приехали сотрудники экстренной службы, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Фото: Группа ВКонтакте «ТТ Нижний Тагил»

Пожарные эвакуировали 11 человек из здания на улицу. Вскоре возгорание было устранено. Пострадавших и погибших нет. По факту данного ЧП проводится проверка.

Напомним, в июле 2024 года в Первоуральске вспыхнул пожар в жилой квартире. Пожарные спасли животных, которые находились внутри, жильцы эвакуировались самостоятельно.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Ггм#Квартира#ЧП#Экстренные службы#18+#Екатеринбург#Инцидент
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