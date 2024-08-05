Более десятка человек спасены из пожара в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
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Updated Сегодня, 03:57
Четыре человека самостоятельно покинули задымленный подъезд до того, как приехали сотрудники экстренной службы, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила.
Пожарные эвакуировали 11 человек из здания на улицу. Вскоре возгорание было устранено. Пострадавших и погибших нет. По факту данного ЧП проводится проверка.
Напомним, в июле 2024 года в Первоуральске вспыхнул пожар в жилой квартире. Пожарные спасли животных, которые находились внутри, жильцы эвакуировались самостоятельно.