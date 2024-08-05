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Updated Сегодня, 14:53

Челябинская область вошла в топ-3 регионов РФ с самым дешевым бензином

5 августа 2024, 14:53
Регион занял второе место в рейтинге субъектов России с самым дешевым бензином марки АИ-92 со средней стоимостью в июне этого года 48,13 рублей за литр. Такое исследование провели аналитики РИА «Новостей».

По этому показателю регион опередила только Республика Коми, где цена на АИ-92 составила 48,06 рублей. На третьем месте расположилась Курганская область (48,33 рублей), на четвертом — ЯНАО (49,12 рублей), на пятом — Калужская область (49,14 рублей).

Кроме того, область заняла 28 место по доступности бензина в июне. На чистую среднюю зарплату челябинец может позволить себе купить 1,1 тысячу литров топлива такой марки, пишет uralpolit.ru. В УрФО регион обогнали ЯНАО (2,7 тысячи литров, первое место в России), ХМАО (1,9 тысячи, 5 место), а также Тюменская и Свердловская области (1,2 и 1,1 тысячи, 16 и 24 места соответственно). Менее доступен в округе бензин только в Курганской области (995 литров, 42 место).

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