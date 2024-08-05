Челябинская область вошла в топ-3 регионов РФ с самым дешевым бензином

Кроме того, область заняла 28 место по доступности бензина в июне. На чистую среднюю зарплату челябинец может позволить себе купить 1,1 тысячу литров топлива такой марки, пишет uralpolit.ru. В УрФО регион обогнали ЯНАО (2,7 тысячи литров, первое место в России), ХМАО (1,9 тысячи, 5 место), а также Тюменская и Свердловская области (1,2 и 1,1 тысячи, 16 и 24 места соответственно). Менее доступен в округе бензин только в Курганской области (995 литров, 42 место).