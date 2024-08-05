Две семьи из Среднеуральска оказались заблокированы в горящем доме

С первого этажа полицейские вместе с прибывшими на место сотрудниками Росгвардии вывели четырех человек, в том числе двух девочек 10 и 15 лет, а также собаку. Остальные люди были заблокированы на втором этаже, их также вывели по приставной лестнице.