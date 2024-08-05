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Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

Две свердловские семьи чуть не сгорели заживо в доме

Две семьи из Среднеуральска оказались заблокированы в горящем доме

5 августа 2024, 15:59
Фото: Изображение Midjourney

Две свердловские семьи чуть не сгорели заживо в доме

Две семьи вместе с собакой оказались в эпицентре серьезного пожара в жилом доме в Среднеуральске. На помощь им пришли инспекторы ГАИ и Росгвардии.

Двоих детей и пятеро взрослых вытащили из горящего дома сотрудники ГАИ и Росгвардии, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Полицейские Владислав Полищук и Никита Валеев патрулировали улицы, когда заметили полыхающий двухэтажный дом. Лейтенанты передали информацию в дежурную часть и на месте выяснили обстановку. Оказалось, что в доме находилось две семьи, всего семь человек.

С первого этажа полицейские вместе с прибывшими на место сотрудниками Росгвардии вывели четырех человек, в том числе двух девочек 10 и 15 лет, а также собаку. Остальные люди были заблокированы на втором этаже, их также вывели по приставной лестнице.

Ранее в Екатеринбурге человек погиб во время пожара в частном доме.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Пожар#Североуральск#МВД#Росгвардия#18+#Екатеринбург
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