Две семьи из Среднеуральска оказались заблокированы в горящем доме

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Двоих детей и пятеро взрослых вытащили из горящего дома сотрудники ГАИ и Росгвардии, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Полицейские Владислав Полищук и Никита Валеев патрулировали улицы, когда заметили полыхающий двухэтажный дом. Лейтенанты передали информацию в дежурную часть и на месте выяснили обстановку. Оказалось, что в доме находилось две семьи, всего семь человек.
С первого этажа полицейские вместе с прибывшими на место сотрудниками Росгвардии вывели четырех человек, в том числе двух девочек 10 и 15 лет, а также собаку. Остальные люди были заблокированы на втором этаже, их также вывели по приставной лестнице.
Ранее в Екатеринбурге человек погиб во время пожара в частном доме.