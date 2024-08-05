«Дюна», ярмарка мастеров и лазерное шоу: в Невьянске отметили День башни

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
С самого утра у подножия Невьянской наклонной башни расположилась Ярмарка мастеров. Гости города предлагали посетителям уникальные самодельные товары — начиная от духов и заканчивая вениками. Каждый мог выбрать сувенир на свой вкус. У каждой из палаток были очереди: гости Невьянска и сами жители присматривали что-то интересное для себя и своих детей.
Для младшего поколения работали игровые зоны, батуты и другие самые разнообразные развлечения.
На сцене тем временем выступали музыкальные коллективы. Одной из таких групп стали «Каникулы» — кавер-бэнд из Екатеринбурга. Они развлекали зрителей известными хитами.
Хедлайнерами стали группа «Дюна» во главе с Виктором Рыбиным. Но открывала выступление приезжих артистов его супруга — Наталья Сенчукова. В ярком наряде она спела несколько песен и поздравила невьянцев с праздником.
Виктор Рыбин в составе «Дюны» исполнил известные хиты, под которые жители Невьянска охотно веселились и танцевали. Артист не раз выходил к зрителям, общался с ними и давал им микрофон. Люди подпевали знакомые хиты.
В ходе выступления Виктор Рыбин обратился к жителям Нижнего Тагила и выразил слова поддержки горожанам в связи с трагедией на Сибирской, 81.
Поддержим Нижний Тагил. Давайте помолчим. Город трудовой доблести! Надеюсь, они нас услышат, — обратился Виктор Рыбин к тагильчанам.
Завершилось празднование долгожданным лазерным шоу. На башню были направлены лучи, что сделало ее еще более красивой. Под звуки музыки шоу приковало внимание всех зрителей. Такое зрелище было видно издалека.
После лазерного шоу над акваторией Невьянского пруда запустили не менее долгожданный салют. В течение нескольких минут торжественные залпы очаровывали жителей и гостей маленького уральского города. Нет сомнений, что День башни — один из самых ярких и ожидаемых праздников Свердловской области.