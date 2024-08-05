«Дюна», ярмарка мастеров и лазерное шоу: в Невьянске отметили День башни

С самого утра у подножия Невьянской наклонной башни расположилась Ярмарка мастеров. Гости города предлагали посетителям уникальные самодельные товары — начиная от духов и заканчивая вениками. Каждый мог выбрать сувенир на свой вкус. У каждой из палаток были очереди: гости Невьянска и сами жители присматривали что-то интересное для себя и своих детей.