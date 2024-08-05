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Published Сегодня, 12:01

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Updated Сегодня, 12:03

На Урале прошло Чествование Невьянской наклонной башни

«Дюна», ярмарка мастеров и лазерное шоу: в Невьянске отметили День башни

5 августа 2024, 12:01
Фото: tagilcity.ru

На Урале прошло Чествование Невьянской наклонной башни

3 августа в уральском городе Невьянске состоялось традиционное событие — День чествования наклонной башни. Мероприятие собрало десятки тысяч жителей и гостей города.

С самого утра у подножия Невьянской наклонной башни расположилась Ярмарка мастеров. Гости города предлагали посетителям уникальные самодельные товары — начиная от духов и заканчивая вениками. Каждый мог выбрать сувенир на свой вкус. У каждой из палаток были очереди: гости Невьянска и сами жители присматривали что-то интересное для себя и своих детей.

Фото: tagilcity.ru

Для младшего поколения работали игровые зоны, батуты и другие самые разнообразные развлечения.

Фото: tagilcity.ru

На сцене тем временем выступали музыкальные коллективы. Одной из таких групп стали «Каникулы» — кавер-бэнд из Екатеринбурга. Они развлекали зрителей известными хитами.

Фото: tagilcity.ru

Хедлайнерами стали группа «Дюна» во главе с Виктором Рыбиным. Но открывала выступление приезжих артистов его супруга — Наталья Сенчукова. В ярком наряде она спела несколько песен и поздравила невьянцев с праздником.

Фото: tagilcity.ru

Виктор Рыбин в составе «Дюны» исполнил известные хиты, под которые жители Невьянска охотно веселились и танцевали. Артист не раз выходил к зрителям, общался с ними и давал им микрофон. Люди подпевали знакомые хиты.

Фото: tagilcity.ru

В ходе выступления Виктор Рыбин обратился к жителям Нижнего Тагила и выразил слова поддержки горожанам в связи с трагедией на Сибирской, 81.

Поддержим Нижний Тагил. Давайте помолчим. Город трудовой доблести! Надеюсь, они нас услышат, — обратился Виктор Рыбин к тагильчанам.
Фото: tagilcity.ru

Завершилось празднование долгожданным лазерным шоу. На башню были направлены лучи, что сделало ее еще более красивой. Под звуки музыки шоу приковало внимание всех зрителей. Такое зрелище было видно издалека.

Фото: tagilcity.ru

После лазерного шоу над акваторией Невьянского пруда запустили не менее долгожданный салют. В течение нескольких минут торжественные залпы очаровывали жителей и гостей маленького уральского города. Нет сомнений, что День башни — один из самых ярких и ожидаемых праздников Свердловской области.

Фото: tagilcity.ru
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