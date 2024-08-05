ЕКАД в Екатеринбурге встал в глухой пробке из-за аварии с фурой и иномарками

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Авария произошла вечером в понедельник, 5 августа. Фура не поделила дорогу с иномаркой, которая ехала в попутном направлении. От удара легковое авто отбросило на Land Rover, сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидца ДТП.
После аварии инспекторы ГАИ перекрыли движение в обе стороны. Пробка увеличивается с каждой минутой. На место дорожно-транспортного происшествия приехала скорая.
Ранее в Первоуральске большегруз влетел в иномарку, пострадали пять человек.