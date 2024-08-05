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Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

На автодороге в Екатеринбурге образовалась огромная пробка из-за аварии

ЕКАД в Екатеринбурге встал в глухой пробке из-за аварии с фурой и иномарками

5 августа 2024, 15:33
Фото: 1MI

На автодороге в Екатеринбурге образовалась огромная пробка из-за аварии

На ЕКАД машины встали в глухую пробку из-за массовой аварии с фурой. Движения нет в обе стороны.

Авария произошла вечером в понедельник, 5 августа. Фура не поделила дорогу с иномаркой, которая ехала в попутном направлении. От удара легковое авто отбросило на Land Rover, сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидца ДТП.

После аварии инспекторы ГАИ перекрыли движение в обе стороны. Пробка увеличивается с каждой минутой. На место дорожно-транспортного происшествия приехала скорая.

Ранее в Первоуральске большегруз влетел в иномарку, пострадали пять человек.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#ГАИ#Скорая#Фура#Пробка#18+#Екатеринбург
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