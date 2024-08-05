Евгений Куйвашев поручил отремонтировать техникум в Нижнем Тагиле

К губернатору обратились директор и студент Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса с просьбой заменить крышу училища. Кровлю последний раз ремонтировали в 2005 году. Здание построили в 1973. С тех пор крыша стала протекать и попросту пришла в негодность.