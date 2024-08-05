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Евгений Куйвашев поручил отремонтировать техникум в Нижнем Тагиле

Евгений Куйвашев поручил отремонтировать техникум в Нижнем Тагиле

5 августа 2024, 08:36
Фото: 1MI
Губернатор Евгений Куйвашев поручил провести ремонт в Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих производств и сервиса, а также в детсаде Талицы.

К губернатору обратились директор и студент Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса с просьбой заменить крышу училища. Кровлю последний раз ремонтировали в 2005 году. Здание построили в 1973. С тех пор крыша стала протекать и попросту пришла в негодность.

Евгений Куйвашев поручил министерству образования проконтролировать работы. Крышу, по словам губернатора должны сделать уже к октябрю 2024 года.

К главе региона обратилась жительница Талицы с просьбой решить проблему с отоплением в детском саду. Губернатор пообещал до 10 сентября заменить систему отопления.

Напомним, что в Екатеринбурге остановят ремонт плитки из-за дня города.

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