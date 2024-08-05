Глава Нижнего Тагила будет вести ежедневный прием пострадавших при обрушении дома

На сегодняшний день в пункте временного размещения находятся 68 тагильчан. Из них 17 детей. Для каждого здесь организована работа психолога и медицинского сотрудника. Однако сотрудники гостиницы заботятся не только о заселившихся, но и о тех, кто живет у родственников. Пострадавших обзванивают и предлагают привезти предметы первой необходимости.