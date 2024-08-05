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Глава Нижнего Тагила провел личный прием пострадавших при обрушении дома граждан

Глава Нижнего Тагила будет вести ежедневный прием пострадавших при обрушении дома

5 августа 2024, 15:58
Фото: Илья Колесов

Глава Нижнего Тагила провел личный прием пострадавших при обрушении дома граждан

5 августа в пункте временного размещения на Вагонке прошел прием главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева граждан, которые пострадали в результате взрыва жилого дома по улице Сибирская, 81. Подобные встречи с горожанами станут ежедневными до тех пор, пока вопросы всех обратившихся не будут решены.

На сегодняшний день в пункте временного размещения находятся 68 тагильчан. Из них 17 детей. Для каждого здесь организована работа психолога и медицинского сотрудника. Однако сотрудники гостиницы заботятся не только о заселившихся, но и о тех, кто живет у родственников. Пострадавших обзванивают и предлагают привезти предметы первой необходимости.

При обращении пострадавшие сразу же получают все самое необходимое. Кроме того, накануне для дополнительного комфорта горожан здесь установили стиральные машины, до этого они стирали вручную, — рассказали в ПВР.
Фото: Илья Колесов

Почти все жители разрушенных квартир уже получили единовременные компенсационные выплаты. Общая сумма затрат на эти цели составила 12 млн 360 тысяч рублей. Средства были направлены из регионального бюджета.

Ежедневно буду принимать тагильчан, отвечать на все возникающие вопросы. Также буду постоянно заезжать в пункт временного размещения. Главный вопрос для всех сейчас — это выплаты. В процессе, конечно, возникают и многие другие. Например, оказание помощи в сборах в школу, первоклассникам в том числе. В независимости от того, что большая часть компенсаций уже доведена до получателя, остальные задачи мы будем решать по мере поступления, — сообщил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.

Семьи тагильчан, пожелавшие отправить своих детей в оздоровительные лагеря, смогут сделать это бесплатно. Согласие на такой вид помощи дали родители 14 ребят.

Фото: Илья Колесов

На первый прием к главе города записалось более 40 человек. Одна из жильцов разрушенного дома жила в нем почти 30 лет. Единственное, что ее сейчас волнует: «Как жить дальше? Что делать?».

Эксперты уже приступили к изучению состояния дома. Если скажут, что объект аварийный, то уже на следующий день мы приступим к оформлению документов на выплаты. Запланировано, что обследование дома не займет более 14 дней, — добавил мэр.

Примечательно, что очень много добровольцев среди предпринимателей и неравнодушных тагильчан желают оказать помощь в приобретении вещей первой необходимости, продуктов питания и прочего.

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