Итоги недели: смог над Вагонкой, непроверенное зерно и опасная свалка

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
По официальным данным «Уральского УГМС», четыре дня минувшей недели обошлись без превышений нормативов веществ-загрязнителей. Газоанализатор TagilCity.ru также не улавливал загрязнений.
Тем не менее, 31 июля горожане пожаловались на смог, зависший над Дзержинским районом. Вид из окон жителей Алтайского микрорайона был соответствующий.
Как выяснила редакция TagilCity.ru, причину запаха фекалий на Вагонке, распространившегося 25 июля, не установили. Аромат исчез уже на следующий день, сразу после того, как жалоба поступила в районную администрацию.
Областной Роспотребнадзор вынес агропромышленной «Коркинская» предостережение, в котором настоятельно попросили не нарушать регламент Таможенного союза при декларировании зерна ячменя и пшеницы. Дело в том, что три тысячи тонн семян представляли опасность из-за отсутствия сведений об экспертизе на афлатоксины. А это не подтверждает безопасность использования зерна для кормовых целей.
Другое нарушение ведомство обнаружило на свалке Красноуфимска. Роспотребнадзор обнаружил, что местное предприятие МУП ГО «Чистый город», занимающееся рекультивацией свалок и сохранением экологии, делало наоборот. Специалисты обнаружили на полигоне опасные отходы, которых там быть не должно. Теперь МУП заплатит штраф и будет обязан восстановить порядок на свалке.