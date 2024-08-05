tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:55

Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Итоги недели: смог над Вагонкой, непроверенное зерно и опасная свалка

Итоги недели: смог над Вагонкой, непроверенное зерно и опасная свалка

5 августа 2024, 05:55
Фото: tagilcity.ru
Вспоминаем, какие новости, касающиеся экологии в Нижнем Тагиле и Свердловской области, были на минувшей неделе с 29 июля по 4 августа.
Сюжет
Выбросы

По официальным данным «Уральского УГМС», четыре дня минувшей недели обошлись без превышений нормативов веществ-загрязнителей. Газоанализатор TagilCity.ru также не улавливал загрязнений.

Тем не менее, 31 июля горожане пожаловались на смог, зависший над Дзержинским районом. Вид из окон жителей Алтайского микрорайона был соответствующий.

«Вся Вагонка в смоге»: выбросы зависли над Нижним Тагилом утром 31 июля
Узнать подробнее

Как выяснила редакция TagilCity.ru, причину запаха фекалий на Вагонке, распространившегося 25 июля, не установили. Аромат исчез уже на следующий день, сразу после того, как жалоба поступила в районную администрацию.

Причина запаха навоза на Вагонке в Нижнем Тагиле не установлена
Узнать подробнее

Областной Роспотребнадзор вынес агропромышленной «Коркинская» предостережение, в котором настоятельно попросили не нарушать регламент Таможенного союза при декларировании зерна ячменя и пшеницы. Дело в том, что три тысячи тонн семян представляли опасность из-за отсутствия сведений об экспертизе на афлатоксины. А это не подтверждает безопасность использования зерна для кормовых целей.

Три тысячи тонн опасных пшеницы и ячменя обнаружили в Свердловской области
Узнать подробнее

Другое нарушение ведомство обнаружило на свалке Красноуфимска. Роспотребнадзор обнаружил, что местное предприятие МУП ГО «Чистый город», занимающееся рекультивацией свалок и сохранением экологии, делало наоборот. Специалисты обнаружили на полигоне опасные отходы, которых там быть не должно. Теперь МУП заплатит штраф и будет обязан восстановить порядок на свалке.

В Красноуфимске МУП хранил опасные отходы на свалке
Узнать подробнее
#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Свердловская область#Качество#Роспотребнадзор#Итоги#Выбросы#Качество продуктов#Екатеринбург#Качество воздуха#Итоги недели
Подпишитесь
«Простите, что мир оказался таким опасным»: в Тагиле похоронили двух жертв обрушения
Сегодня, 10:26
Улицу на Вагонке в Нижнем Тагиле залило кипятком после прорыва трубы
Сегодня, 06:23
Мощные дожди продолжатся в Свердловской области
Сегодня, 05:03
Более десятка человек спасены из пожара в Нижнем Тагиле
Сегодня, 03:55
Сауна в Нижнем Тагиле закрыта на 30 суток после отравления детей
Сегодня, 07:09