Итоги недели: смог над Вагонкой, непроверенное зерно и опасная свалка

Областной Роспотребнадзор вынес агропромышленной «Коркинская» предостережение, в котором настоятельно попросили не нарушать регламент Таможенного союза при декларировании зерна ячменя и пшеницы. Дело в том, что три тысячи тонн семян представляли опасность из-за отсутствия сведений об экспертизе на афлатоксины. А это не подтверждает безопасность использования зерна для кормовых целей.