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Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Избавляемся от запаха из кошачьего лотка: гости и не догадаются, что у вас есть кот

Избавляемся от запаха из кошачьего лотка: гости и не догадаются, что у вас есть кот

5 августа 2024, 11:36
Фото: tagilcity.ru
Чтобы дома не пахло кошками, наполнитель в лотке приходится менять каждый день. Чтобы этого не делать, можно воспользоваться действенными лайфхаками.

Кошки — это приятные в общении и неприхотливые в уходе питомцы. Пожалуй, единственный минус, с которым сталкиваются заводчики усатых-полосатых мурлык, это запах. Котам свойственно помечать территорию, а от запаха кошачьей мочи чрезвычайно трудно избавиться. Да и лоток приходится мыть чуть ли не два раза в день. Эксперты портала «Белновости» рассказали, как продлить жизнь наполнителю.

Как навсегда избавиться от запаха кошачьей мочи: помогут копеечные средства
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Если вы не хотите, чтобы гости с порога чувствовали характерный «кошачий» аромат в вашей квартире, попробуйте похитрить с добавками к традиционному наполнителю. Например, можно подсыпать обыкновенную пищевую соду, которая хорошо поглощает запахи.

Также решить задачу поможет зеленый чай, который не просто справляется со зловонием, но и является природным ароматизатором.

Лучше использовать такие добавки в двухуровневых лотках, советует ветеринар Иван Аверин. Добавку следует насыпать в нижний уровень. Если же смешать обычный наполнитель с чем-либо, то кот может отказаться ходить в туалет.

Еще один способ — использовать два вида наполнителя. Вниз укладываете древесный в один слой. Если насыпать его слишком много, то лоток будет неустойчивым, и кошке это будет неприятно. Сверху на решетку добавьте, например, обычный цеолитовый наполнитель. Нижний слой будет постепенно разбухать, впитывая жидкость и поглощая при этом запах, — отметил специалист.

Ранее стало известно, какие вещи на кухне могут становиться источником неприятного запаха.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Животные#Дом#Окружающая среда#Кошки#Запах#Дом и сад#КЦ
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