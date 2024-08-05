Избавляемся от запаха из кошачьего лотка: гости и не догадаются, что у вас есть кот

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Кошки — это приятные в общении и неприхотливые в уходе питомцы. Пожалуй, единственный минус, с которым сталкиваются заводчики усатых-полосатых мурлык, это запах. Котам свойственно помечать территорию, а от запаха кошачьей мочи чрезвычайно трудно избавиться. Да и лоток приходится мыть чуть ли не два раза в день. Эксперты портала «Белновости» рассказали, как продлить жизнь наполнителю.
Если вы не хотите, чтобы гости с порога чувствовали характерный «кошачий» аромат в вашей квартире, попробуйте похитрить с добавками к традиционному наполнителю. Например, можно подсыпать обыкновенную пищевую соду, которая хорошо поглощает запахи.
Также решить задачу поможет зеленый чай, который не просто справляется со зловонием, но и является природным ароматизатором.
Лучше использовать такие добавки в двухуровневых лотках, советует ветеринар Иван Аверин. Добавку следует насыпать в нижний уровень. Если же смешать обычный наполнитель с чем-либо, то кот может отказаться ходить в туалет.
Еще один способ — использовать два вида наполнителя. Вниз укладываете древесный в один слой. Если насыпать его слишком много, то лоток будет неустойчивым, и кошке это будет неприятно. Сверху на решетку добавьте, например, обычный цеолитовый наполнитель. Нижний слой будет постепенно разбухать, впитывая жидкость и поглощая при этом запах, — отметил специалист.
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