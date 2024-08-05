Избавляемся от запаха из кошачьего лотка: гости и не догадаются, что у вас есть кот

Кошки — это приятные в общении и неприхотливые в уходе питомцы. Пожалуй, единственный минус, с которым сталкиваются заводчики усатых-полосатых мурлык, это запах. Котам свойственно помечать территорию, а от запаха кошачьей мочи чрезвычайно трудно избавиться. Да и лоток приходится мыть чуть ли не два раза в день. Эксперты портала «Белновости» рассказали, как продлить жизнь наполнителю.