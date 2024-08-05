Кухонные полотенца и прихватки будут лучше новых: вот что нужно добавить при стирке

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Трудно поверить, но даже старые и донельзя засаленные прихватки, которыми вы вынимали из духовки противень с жирным мясом, можно отстирать. Эксперт по домоводству Марина Жукова, ведущая авторского Telegram-канала, рассказала о собственном методе в борьбе со стойкими загрязнениями.
Соберите в кучу всех подходящих «клиентов»: прихватки с жирными пятнами и застиранные потускневшие полотенца, грязь с которых невозможно вывести никакими способами. Для стирки потребуются:
Все ингредиенты нужно добавить в 5 литров кипятка и тщательно перемешать до полного растворения.
Затем опускаю туда свои полотенца, закрываю крышкой и оставляю на всю ночь. Результат — превосходный! — делится Марина Жукова.
Утром полотенца и прихватки нужно достать и тщательно прополоскать. От пятен не останется и следа, уверяет эксперт. По ее словам, лучше брать отбеливатель Ace, он очнеь эффективный. Но неплохо справляется с пятнами и более распространенный Vanish. Подсолнечное масло выполняет роль натурального смягчителя.
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