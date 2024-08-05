Кухонные полотенца и прихватки будут лучше новых: вот что нужно добавить при стирке

Утром полотенца и прихватки нужно достать и тщательно прополоскать. От пятен не останется и следа, уверяет эксперт. По ее словам, лучше брать отбеливатель Ace, он очнеь эффективный. Но неплохо справляется с пятнами и более распространенный Vanish. Подсолнечное масло выполняет роль натурального смягчителя.