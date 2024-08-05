tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Куйвашев назначил нового руководителя управления автодорог Свердловской области

Куйвашев назначил нового руководителя управления автодорог Свердловской области

5 августа 2024, 11:51
Фото: 1MI
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил нового руководителя управления автодорог по Свердловской области.

5 августа губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Дениса Чегаева новым руководителем управления автодорог.

Прошлого главу ведомства уволили в сентябре 2023 года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что он помогал компаниям получать госконтракты.

В ноябре 2023 года Чегаев исполнял обязанности министра по транспорту в Свердловской области.

Напомним, что 5 августа губернатор Евгений Куйвашев поручил отремонтировать крышу техникума в Нижнем Тагиле.

Евгений Куйвашев рассказал, как уберечь молодых свердловчан от вредных привычек
Узнать подробнее
Читайте также:
Евгений Куйвашев поручил отремонтировать техникум в Нижнем ТагилеЛишенный статуса регоператора «Экосервис» в Свердловской области пойдет в судВ Екатеринбурге адвокату вынесен приговор за взятку
#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Губернатор#Взятка#Руководитель#Автодороги#Екатеринбург#Взятки
Подпишитесь
Итоги недели: смог над Вагонкой, непроверенное зерно и опасная свалка
Сегодня, 05:55
«Простите, что мир оказался таким опасным»: в Тагиле похоронили двух жертв обрушения
Сегодня, 10:26
Спасенный малыш: история о неравнодушии жителей Нижнего Тагила
Сегодня, 11:11
50 жителей разрушенного дома в Нижнем Тагиле получили денежные выплаты
Сегодня, 14:08
Более десятка человек спасены из пожара в Нижнем Тагиле
Сегодня, 03:55
«Дюна», ярмарка мастеров и лазерное шоу: в Невьянске отметили День башни
Сегодня, 12:01