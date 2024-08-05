Куйвашев назначил нового руководителя управления автодорог Свердловской области

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
5 августа губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Дениса Чегаева новым руководителем управления автодорог.
Прошлого главу ведомства уволили в сентябре 2023 года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что он помогал компаниям получать госконтракты.
В ноябре 2023 года Чегаев исполнял обязанности министра по транспорту в Свердловской области.
Напомним, что 5 августа губернатор Евгений Куйвашев поручил отремонтировать крышу техникума в Нижнем Тагиле.