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Published Сегодня, 08:04

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Updated Сегодня, 09:29

Лишенный статуса регоператора «Экосервис» в Свердловской области пойдет в суд

Лишенный статуса регоператора «Экосервис» в Свердловской области пойдет в суд

5 августа 2024, 08:04
Фото: Изображение Midjourney
ТБО «Экосервис», работающий в Свердловской области, пытается вернуть расторгнутый контракт через суд.

После мусорного коллапса на западе Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев поручил разобраться в ситуации и провести проверку.

Работники МинЖКХ совместно с сотрудниками органов местного самоуправления провели проверку ТБО «Экосервис».

После проверки контракт с действующим регоператором был расторгнут, — сообщают в Свердловском департаменте информационной политики.

Новым регоператором назначен МУП «Спецавтобаза».

МинЖКХ не уведомило организацию о разрыве контракта, а специалисты «Экосервис» уже направили обращения в соответствующие инстанции.

Напомним, 12 июля Евгений Куйвашев потребовал срочно решить проблему с вывозом мусора в западных округах области.

66 раз за июль припаркованные автомобили свердловчан помешали вывозу мусора
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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Экология#Свердловская область#Суд#Мусор#Губернатор#Евгений Куйвашев#Министерство#Екатеринбург#Министерство ЖКХ и строительства
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