Лишенный статуса регоператора «Экосервис» в Свердловской области пойдет в суд

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
После мусорного коллапса на западе Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев поручил разобраться в ситуации и провести проверку.
Работники МинЖКХ совместно с сотрудниками органов местного самоуправления провели проверку ТБО «Экосервис».
После проверки контракт с действующим регоператором был расторгнут, — сообщают в Свердловском департаменте информационной политики.
Новым регоператором назначен МУП «Спецавтобаза».
МинЖКХ не уведомило организацию о разрыве контракта, а специалисты «Экосервис» уже направили обращения в соответствующие инстанции.
Напомним, 12 июля Евгений Куйвашев потребовал срочно решить проблему с вывозом мусора в западных округах области.