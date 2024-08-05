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Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

Мощные дожди продолжатся в Свердловской области

Мощные дожди продолжатся в Свердловской области

5 августа 2024, 05:03
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области продлено предупреждение о сильных осадках. Дожди прогнозируются 5 августа 2024 года.

Жителям региона рекомендуется не отдыхать на природе и не совершать походы во время плохих погодных условий, а хозяев частных домов советуют подготовить ливневые канализации, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Напомним, большая часть августа в Свердловской области ожидается прохладной, а также ожидаются осадки. При этом дожди будут небольшими. В регионе станет теплее во второй половине месяца из-за антициклона, также в это время прекратятся осадки.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Осадки#Погода#Дождь#Прогноз погоды#Предупреждение#Лето#Природа#Екатеринбург#МЧС
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