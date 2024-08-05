Мощные дожди продолжатся в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Жителям региона рекомендуется не отдыхать на природе и не совершать походы во время плохих погодных условий, а хозяев частных домов советуют подготовить ливневые канализации, рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Напомним, большая часть августа в Свердловской области ожидается прохладной, а также ожидаются осадки. При этом дожди будут небольшими. В регионе станет теплее во второй половине месяца из-за антициклона, также в это время прекратятся осадки.