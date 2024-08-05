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Мощный прорыв трубы СУГРЭС произошел под Екатеринбургом

Мощный прорыв трубы СУГРЭС произошел под Екатеринбургом

5 августа 2024, 04:20
Фото: 1MI
Между Верхней Пышмой и Среднеуральском случился прорыв трубы Среднеуральской электростанции.

По словам очевидцев, высота «фонтана» из места прорыва достигала нескольких метров. На место ЧП прибыли сотрудники Екатеринбургской теплосетевой компании, рассказали в Telegram-канале «Пульс Среднеуральска».

Причина прорыва в настоящий момент неизвестна.

Напомним, в июле 2024 года в Екатеринбурге на перекрестке проспект Мира — улица Малышева произошел прорыв холодной воды. На дороге начался потоп. К месту инцидента прибыли специалисты, чтобы устранить аварию.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ЧП#Коммунальная авария#Экстренные службы#Прорыв трубы#Прорыв#18+#Екатеринбург#Инцидент#Среднеуральская ГРЭС
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