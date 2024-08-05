Мощный прорыв трубы СУГРЭС произошел под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
По словам очевидцев, высота «фонтана» из места прорыва достигала нескольких метров. На место ЧП прибыли сотрудники Екатеринбургской теплосетевой компании, рассказали в Telegram-канале «Пульс Среднеуральска».
Причина прорыва в настоящий момент неизвестна.
Напомним, в июле 2024 года в Екатеринбурге на перекрестке проспект Мира — улица Малышева произошел прорыв холодной воды. На дороге начался потоп. К месту инцидента прибыли специалисты, чтобы устранить аварию.