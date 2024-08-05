Нужно ли поливать морковь в августе: посмотрите на эти метки и все поймете сами

Блогер Коврижных рассказала, нужно ли поливать морковь в августе

Далеко не все дачники поливают морковь в последний месяц лета. Есть мнение, что из-за этого корнеплоды могут загнить. Но так ли это? И по каким признакам можно определить, что растению все же нужна вода?