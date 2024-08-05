Нужно ли поливать морковь в августе: посмотрите на эти метки и все поймете сами

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
По словам агронома, эксперта портала «Белновости» Анастасии Коврижных, поливать морковь в августе все же нужно, хотя и не так часто, как в предыдущие месяцы — ведь нехватка влаги отразится и на вкусовых качествах, и на внешнем виде.
На каждый 1 м² должны прийтись 20 литров воды. Если август окажется очень дождливым, то частоту полива и расход воды необходимо сократить, — считает эксперт.
В любом случае, нужно ориентироваться на внешний вид плодов. Выдерните несколько корнеплодов из земли и внимательно их осмотрите. О переизбытке влаги свидетельствует большое количество отростков и белых волокон.
Плод, которому не хватает воды, вы сразу узнаете. На вид он будет жестким и твердым, менее вкусным и сочным. Сгрызть такую морковку точно не захочется.
Грядку с морковью лучше поливать в несколько приемов, чтобы влага успевала впитываться. А вот за две недели до предполагаемой даты сбора урожая полив действительно лучше прекратить.
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