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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Блогер Коврижных рассказала, нужно ли поливать морковь в августе

Нужно ли поливать морковь в августе: посмотрите на эти метки и все поймете сами

5 августа 2024, 14:26
Фото: 1MI

Блогер Коврижных рассказала, нужно ли поливать морковь в августе

Далеко не все дачники поливают морковь в последний месяц лета. Есть мнение, что из-за этого корнеплоды могут загнить. Но так ли это? И по каким признакам можно определить, что растению все же нужна вода?

По словам агронома, эксперта портала «Белновости» Анастасии Коврижных, поливать морковь в августе все же нужно, хотя и не так часто, как в предыдущие месяцы — ведь нехватка влаги отразится и на вкусовых качествах, и на внешнем виде.

На каждый 1 м² должны прийтись 20 литров воды. Если август окажется очень дождливым, то частоту полива и расход воды необходимо сократить, — считает эксперт.

В любом случае, нужно ориентироваться на внешний вид плодов. Выдерните несколько корнеплодов из земли и внимательно их осмотрите. О переизбытке влаги свидетельствует большое количество отростков и белых волокон.

Фото: 1MI

Плод, которому не хватает воды, вы сразу узнаете. На вид он будет жестким и твердым, менее вкусным и сочным. Сгрызть такую морковку точно не захочется.

Грядку с морковью лучше поливать в несколько приемов, чтобы влага успевала впитываться. А вот за две недели до предполагаемой даты сбора урожая полив действительно лучше прекратить.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Окружающая среда#Дача#Уход#Растения#Морковь#Полив#Дом и сад#КЦ
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