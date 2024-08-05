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Published Сегодня, 12:15

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Updated Сегодня, 12:17

Огурцы кривые и похожи на кегли: чем подкормить растение в августе

Огурцы кривые и похожи на кегли: чем подкормить растение в августе

5 августа 2024, 12:15
Фото: tagilcity.ru
Если огурцы плохо растут и принимают странную форму, если листья желтеют и вянут, значит растение срочно необходимо подкормить. Рассказываем, что нужно внести в грядку в августе.

В августе огурцы продолжают плодоносить, однако многие кусты начинают стареть: листья у них желтеют, сохнут, плети постепенно увядают. В это время повышается риск инфекционных заболеваний. Вот почему именно в августе важно поддержать иммунитет растения. Но как же определить, чего именно не хватает овощу? Эксперты Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород» считают, что определить потребности огурцов в тех или иных питательных элементах можно по плодам и листьям.

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Достаточно посмотреть на сами огурчики. Если они у вас скрюченные, значит им не хватает воды. Если плоды становятся похожими на грушу, это признак нехватки калия, — говорят опытные дачники.

Еще один симптом нехватки этого микроэлемента — желтеющие по краям листья, которые постепенно подсыхают.

Иногда листья на плетях становятся светло-салатового цвета — это явный признак нехватки азота. Огурцы при этом плохо растут, остаются маленькими, а кончики у них желтеют.

Для компенсации уровня калия можно подкормить плети калийной солью или селитрой, сульфатом калия или калемагнезией. Беспроигрышный способ — древесная зола.

Чтобы восполнить недостаток азота, можно воспользоваться мочевиной или натриевой селитрой.

Ранее эксперты рассказали, почему на помидорах образуются завязи, но нет плодов.

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