Огурцы кривые и похожи на кегли: чем подкормить растение в августе

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
В августе огурцы продолжают плодоносить, однако многие кусты начинают стареть: листья у них желтеют, сохнут, плети постепенно увядают. В это время повышается риск инфекционных заболеваний. Вот почему именно в августе важно поддержать иммунитет растения. Но как же определить, чего именно не хватает овощу? Эксперты Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород» считают, что определить потребности огурцов в тех или иных питательных элементах можно по плодам и листьям.
Достаточно посмотреть на сами огурчики. Если они у вас скрюченные, значит им не хватает воды. Если плоды становятся похожими на грушу, это признак нехватки калия, — говорят опытные дачники.
Еще один симптом нехватки этого микроэлемента — желтеющие по краям листья, которые постепенно подсыхают.
Иногда листья на плетях становятся светло-салатового цвета — это явный признак нехватки азота. Огурцы при этом плохо растут, остаются маленькими, а кончики у них желтеют.
Для компенсации уровня калия можно подкормить плети калийной солью или селитрой, сульфатом калия или калемагнезией. Беспроигрышный способ — древесная зола.
Чтобы восполнить недостаток азота, можно воспользоваться мочевиной или натриевой селитрой.
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