Огурцы кривые и похожи на кегли: чем подкормить растение в августе

В августе огурцы продолжают плодоносить, однако многие кусты начинают стареть: листья у них желтеют, сохнут, плети постепенно увядают. В это время повышается риск инфекционных заболеваний. Вот почему именно в августе важно поддержать иммунитет растения. Но как же определить, чего именно не хватает овощу? Эксперты Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород» считают, что определить потребности огурцов в тех или иных питательных элементах можно по плодам и листьям.