Пенсионер в Тавде почувствовал себя плохо и влетел в дорожный знак

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
У автомобилиста во время вождения ухудшилось самочувствие и он въехал в дорожный знак. В результате аварии мужчина погиб на месте ЧП, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
В момент происшествия водитель был пристегнут ремнем безопасности. К ответственности за несоблюдения ПДД он не привлекался.
Напомним, 18 июля 2024 года на ЕКАДе водитель иномарки заснул за рулем и влетел в опору моста. С полученными травмами его отвезли в больницу.