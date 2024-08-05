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Пенсионер умер за рулем автомобиля в Тавде

Пенсионер в Тавде почувствовал себя плохо и влетел в дорожный знак

5 августа 2024, 08:55
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Пенсионер умер за рулем автомобиля в Тавде

78-летний мужчина в Тавде скончался за рулем автомобиля Renault Logan. Происшествие случилось 4 августа 2024 года.

У автомобилиста во время вождения ухудшилось самочувствие и он въехал в дорожный знак. В результате аварии мужчина погиб на месте ЧП, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В момент происшествия водитель был пристегнут ремнем безопасности. К ответственности за несоблюдения ПДД он не привлекался.

Напомним, 18 июля 2024 года на ЕКАДе водитель иномарки заснул за рулем и влетел в опору моста. С полученными травмами его отвезли в больницу.

Иномарка влетела в дерево на мосту через Тагильский пруд
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