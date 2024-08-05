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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Под Первоуральском грузовик влетел в иномарку

5 августа 2024, 12:15
фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Под Первоуральском в ДТП с грузовиком пострадали пять человек

Под Первоуральском на трассе в автоаварии пострадали пять человек.

Авария произошла 5 августа днем на трассе «Пермь-Екатеринбург».

Водитель FAW ехал в сторону Первоуральска. При этом он не держал дистанцию с Hyundai Solaris и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадали водитель и 4 пассажира Hyundai Solaris: пожилой мужчина и 3 женщины разных возрастов. Все они получили травмы и были госпитализированы.

Выяснилось что водитель FAW привлекался к ответственности в этом году 19 раз. Алкоголя в его крови не обнаружено.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

Ранее иномарка влетела в дерево на мосту через Тагильский пруд.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Первоуральск#ДТП#ГИБДД#Пострадавшие#Екатеринбург
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