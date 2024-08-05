Под Первоуральском грузовик влетел в иномарку

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Авария произошла 5 августа днем на трассе «Пермь-Екатеринбург».
Водитель FAW ехал в сторону Первоуральска. При этом он не держал дистанцию с Hyundai Solaris и столкнулся с ним.
В результате ДТП пострадали водитель и 4 пассажира Hyundai Solaris: пожилой мужчина и 3 женщины разных возрастов. Все они получили травмы и были госпитализированы.
Выяснилось что водитель FAW привлекался к ответственности в этом году 19 раз. Алкоголя в его крови не обнаружено.
По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.
Ранее иномарка влетела в дерево на мосту через Тагильский пруд.