Пожилой мужчина в Нижнем Тагиле найден в лесу около горы Белой

Напомним, в Нижнем Тагиле нашли мертвым 59-летнего мужчину, который пропал в СНТ «Весна». Его супруга находилась в огороде и ненадолго отвлеклась. За это время горожанин пропал. Известно, что ранее он получил травму головы, из-за чего нуждался в медпомощи.