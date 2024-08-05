Пожилой мужчина в Нижнем Тагиле найден в лесу около горы Белой

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Вскоре после пропажи мужчины спасатели начали его поиски. Через некоторое время, утром 5 августа, тагильчанин был найден живым, рассказали в нижнетагильском Центре защиты населения.
Пенсионера нашли в нескольких километрах от места захода в лес.
Напомним, в Нижнем Тагиле нашли мертвым 59-летнего мужчину, который пропал в СНТ «Весна». Его супруга находилась в огороде и ненадолго отвлеклась. За это время горожанин пропал. Известно, что ранее он получил травму головы, из-за чего нуждался в медпомощи.