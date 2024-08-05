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Пожилой мужчина в Нижнем Тагиле найден в лесу около горы Белой

Пожилой мужчина в Нижнем Тагиле найден в лесу около горы Белой

5 августа 2024, 09:30
Фото: МБУ «Центр защиты населения» Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле найден 73-летний местный житель, который пропал в районе Белой горы 4 августа 2024 года.

Вскоре после пропажи мужчины спасатели начали его поиски. Через некоторое время, утром 5 августа, тагильчанин был найден живым, рассказали в нижнетагильском Центре защиты населения.

Пенсионера нашли в нескольких километрах от места захода в лес.

Напомним, в Нижнем Тагиле нашли мертвым 59-летнего мужчину, который пропал в СНТ «Весна». Его супруга находилась в огороде и ненадолго отвлеклась. За это время горожанин пропал. Известно, что ранее он получил травму головы, из-за чего нуждался в медпомощи.

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